Σάρον Τέιτ: Πουλήθηκε η πόρτα του σπιτιού όπου δολοφονήθηκε – Άγνωστος πλήρωσε αδρά

Σε δημοπρασία πουλήθηκε η μπροστινή πόρτα του σπιτιού μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε η ηθοποιός Σάρον Τέιτ από την αίρεση του Τσαρλς Μάνσον. Η πόρτα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η σύζυγος του Ρόμαν Πολάνσκι, Σάρον Τέιτ, βγήκε στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s Auctions, ενώ 40 πλειοδότες διεκδίκησαν το ιστορικό αντικείμενο, το οποίο μάλιστα πουλήθηκε εν τέλει για 127.000 δολάρια. Προβλεπόταν ότι θα αγοραζόταν 2.000 και 4.000 δολαρίων. Η πόρτα βρισκόταν υπό την κατοχή του μουσικού, Τρεντ Ρέζνορ, αλλά την εγκατέλειψε όταν άλλαξε στούντιο το 2004. Από εκεί και πέρα, ένας γιατρός αγόρασε τον χώρο ηχογράφησης του Τρεντ και πούλησε την πόρτα, όταν έμαθε την ιστορία της. Αγοράστηκε από τον γιατρό από έναν άνδρα ονόματι Κρίστοφερ Μουρ το 2017. Τελικά, η πόρτα έφτασε στο οίκο δημοπρασιών Julien’s Auctions.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος αγόρασε την πόρτα, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η αδελφή της Σάρον, Ντέμπρα, δήλωσε ότι νιώθει αηδιασμένη που η πόρτα πουλήθηκε, συμπληρώνοντας πως θα έπρεπε να καταστραφεί, δεδομένης της μακάβριας ιστορίας της.

Στις 9 Αυγούστου του 1969, η Τέιτ και τέσσερις άλλοι δολοφονήθηκαν από μέλη της οικογένειας Μάνσον στο σπίτι που μοιραζόταν με τον Πολάνσκι. Τη στιγμή του θανάτου της, ήταν οκτώμιση μηνών έγκυος.

The front door of the house rented by Roman Polanski & Sharon Tate where the Manson Family committed their infamous murders.

Trent Reznor (Nine Inch Nails) was the last resident & took the door in ’93.

Bidding's at $25K with a month+ left (5X the high est.).

