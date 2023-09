Έδιωξαν βουλευτή από θεατρική παράσταση επειδή της χάιδευε το στήθος ο σύντροφος της – Βίντεο

Κανένα… τακτ δεν είχε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Λόρεν Μπόεμπερτ με τον σύντροφο της και εκδιώχθηκε από μια παράσταση μιούζικαλ στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι υπεύθυνοι του μιούζικαλ σε ανακοίνωση για το περιστατικό ανέφεραν ότι δύο θαμώνες κλήθηκαν να αποχωρήσουν μετά από καταγγελίες άλλων θεατών για άτμισμα, όπως και ότι τραγουδούσαν, έκαναν φασαρία και έβγαζαν φωτογραφίες την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η παράσταση, πράγμα που απαγορεύεται. Η ίδια, με αρκετό ύφος και διαμαρτυρόμενη μάλιστα, αποχώρησε. Μάλιστα προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δηλώνω ένοχη επειδή γελούσα και τραγουδούσα πολύ δυνατά!», έγραψε η βουλευτής σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X.

Αρκετοί την κατηγορούν για υποκρισία

Λίγα 24ωρα μετά ωστόσο αποκαλύφθηκε ο αληθινός λόγος για τον οποίο της ζητήθηκε να αποχωρήσει. nΣε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται ότι εκείνη και ο σύντροφος της παρά ήταν… εκδηλωτικοί. Ο σύντροφος της, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι 46 ετών και πατέρας ενός παιδιού και δημοκρατικών πεποιθήσεων, της χάιδευε το στήθος και εκείνη με τη σειρά της τον χάιδευε στα γεννητικά του όργανα. Οι κινήσεις αυτές, προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων από αντιπάλους και «άσπονδους» φίλους της βουλευτίνας, καθώς εντός του θεάτρου υπήρχαν και ανήλικα παιδιά. Αρκετοί κατηγορούν την Λόρεν Μπόεμπερτ για υποκρισία, αφού σε δημόσιες τοποθετήσεις της αναφέρει συχνά ότι πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν εκκλησία.

Ποια είναι η Λόρεν Μπόεμπερτ

H 36χρονη Μπόεμπερτ είναι μητέρα 4 παιδιών και γιαγιά ενός παιδιού. Ο γιός της, έγινε πατέρας έφηβος και ενόσω βρισκόταν ακόμα στο σχολείο. Η ίδια έγινε για πρώτη φορά μητέρα στα 18 της χρόνια. Με τον σύζυγο της χώρισε επισήμως τον Μάιο. Ζούσαν μαζί στο Κολοράντο ενώ διέθεταν και κατάστημα μαζί. Η ίδια είναι γνωστή για τις συντηρητικές της απόψεις και έγινε για πρώτη φορά βουλευτής, το ’20. Υποστηρίζει την κατοχή όπλων. Μάλιστα, στο κατάστημα της επέτρεπε στους υπαλλήλους να οπλοφορούν. Είναι φανατική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τράμπ και θεωρεί ότι έγινε νοθεία και για αυτό έχασε τις εκλογές ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Ακολουθεί πιστά όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, είναι κατά του διαχωρισμού κράτους – εκκλησίας, διαφωνεί με τα εμβόλια αλλά και τις αμβλώσεις.