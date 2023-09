Σιένα Μίλερ παιδιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Vogue World Show

Η Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός Σιένα Μίλερ έδειξε με στυλ την κοιλίτσα της στο κόκκινο χαλί του λαμπερού Vogue World Show στο Λονδίνο, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχθεί το δεύτερο παιδί της. Σημειώνεται ότι η ξεχωριστή εκδήλωση που φέρει την υπογραφή του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Στίβεν Ντάλντρι και “άνοιξε” την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, ήταν προς τιμήν του βρετανικού θεάτρου και της μόδας. Η σταρ βρέθηκε στο Theatre Royal Drury Lane επιλέγοντας να φορέσει μια εντυπωσιακή ιβουάρ φούστα του οίκου Schiaparelli και ασορτί σατέν crop top αφήνοντας να πρωταγωνιστήσει η φουσκωμένη κοιλίτσα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διάφανο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες του οίκου ενώ επέλεξε χρυσά αξεσουάρ.

Watch as #SiennaMiller revealed her baby bump #Schiaparelli on the #VogueWorld: London red carpet.https://t.co/NvwyvuOEwW pic.twitter.com/7t8UFUiKA2

— British Vogue (@BritishVogue) September 15, 2023