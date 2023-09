Ίλβα Γιόχανσον πλέξιμο: Η επίτροπος γίνεται ξανά viral σε ομιλία της Φον ντερ Λάιεν

Η κάμερα «έπιασε» την επίτροπο Ίλβα Γιόχανσον να πλέκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ άκουγε ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τελευταία συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης (SOTEU) πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους. Επικεφαλής της συνεδρίασης ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά η επίτροπος Γιόχανσον ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε στην εκδήλωση. Ωστόσο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Ίλβα Γιόχανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης, καθώς πιάστηκε στα πράσα να… πλέκει ενώ η φον ντερ Λάιεν μιλούσε ενώπιον των πολιτικών.

Στην ομιλία της, η Φον ντερ Λάιεν συνόψισε ένα προς ένα τα επιτεύγματα αυτά τα χρόνια σε θέματα όπως το περιβάλλον, η άμυνα, η ισότητα των φύλων, καθώς και οι μισθοί ή η οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Κοινοβουλίου, οι κάμερες κατέγραψαν την Ίλβα Γιόχανσον να πλέκει μια ροζ μάλλινη κάλτσα, ακούγοντας παράλληλα την ομιλία.

EU Home Affairs Commissioner @YlvaJohansson doing her knitting whilst listening to @vonderleyen giving her State of the Union address. #SOTEU #EPlenary pic.twitter.com/lowWX3E5BA

Μάλιστα, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η κάμερα «πιάνει» το πλέξιμο της Γιόχανσον σε ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η στιγμή αυτή έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να λένε ότι η το πλέξιμο βοηθά στη συγκέντρωση. «Ένα σπουδαίο παράδειγμα ηγεσίας στην πράσινη μετάβαση», έγραψε κάποιος κάτω από το βίντεο.

EU Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson was spotted with her knitting needles in the audience.

(It’s not the first time she’s done this.) pic.twitter.com/UYl1aB16jI

