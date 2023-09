Αλλαντίαση Μπορντό θάνατος: Νεκρή 32χρονη Ελληνίδα – Άλλοι 12 στο νοσοκομείο

Σε αλλαντίαση οφέιλεται ο θάνατος μιας Ελληνίδας που έκανε διακοπές στο Μπορντό της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τις γαλλικές υγειονομικές αρχές. Επρόκειτο για μία είδηση που έκανε τον γύρο των γαλλικών ΜΜΕ. Η γυναίκα κατέληξε λίγες ώρες αφότου γευμάτισε στο εστιατόριο «Tchin Tchin Wine Bar», που βρίσκεται στην καρδιά του Μπορντό. Ο σύζυγός της, όπως και ο πατέρας της που τους συνόδευε στο γεύμα, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο. Παράλληλα τουλάχιστον δέκα ακόμα άτομα φαίνεται ότι υπέστησαν δηλητηρίαση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν ότι η κατάστασή τους είναι κρίσιμη. Συγκεκριμένα επτά νοσηλεύονται στην εντατική και πέντε δέχονται αναπνευστική θεραπεία.

«Όλες οι περιπτώσεις καταγράφηκαν στο ίδιο κατάστημα στο Μπορντό μεταξύ Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου και Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου 2023. Όλοι τους κατανάλωσαν σαρδέλες σε βάζα κατασκευασμένα από τον εστιάτορα», τονίζουν οι γαλλικές αρχές. Σημειώνεται πως δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της μόλυνσης και άλλων ατόμων που είχαν γευματίσει στο ίδιο εστιατόριο. Για τον λόγο αυτό οι αρχές προέτρεψαν όλους όσους παρουσιάσουν συμπτώματα όπως η ναυτία, ο κοιλιακός πόνος, ο εμετός, η διάρροια, η έλλειψη όρασης, η ξηρότητα του στόματος και η παράλυση να απευθυνθούν άμεσα σε γιατρό. «Όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν έλαβαν θεραπεία με αντιτοξίνες», ενημέρωσε ο Μπενζαμέν Κλουζό, γιατρός στο τμήμα ανάνηψης σημειώνοντας πως όσο διαγνώστηκαν με πρόβλημα είναι πιθανό να ταλαιπωρηθούν μέχρι και δύο εβδομάδες, διότι δεν καταστρέφεται το βακτήριο, απλώς δεν του επιτρέπεται να επεκταθεί περαιτέρω στον οργανισμό.

A 32-year-old woman has died and several others are in hospital after an outbreak of botulism from eating sardines in a French restaurant. The sardines were preserved in jars by the owner of Tchin Tchin Wine Bar in Bordeaux, famous for its wine and food. pic.twitter.com/qbsFA4TJHz

