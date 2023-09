iPhone 15 τιμή – Ελλάδα: Η έκπληξη με το κόστος και η ημερομηνία διάθεσης

Τα νέα iPhone 15 παρουσιάστηκαν από την Apple, στην καθιερωμένη ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωσης της αμερικανικής εταιρείας στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ ενώ τα νέα Pro μοντέλα παρουσιάστηκαν από τον τεχνολογικό κολοσσό ως τα ισχυρότερα και ανθεκτικότερα iPhone που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ αφού είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, το ίδιο ακριβώς τιτάνιο που χρησιμοποιήθηκε στο Mars Rover της NASA. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τα κάνει αυτόματα τα ελαφρύτερα και ανθεκτικότερα.

Το iPhone 15 είναι αρκετά βελτιωμένο σε σύγκριση με το 14, πιο εύχρηστο σε κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά του, διατηρώντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα και την κομψότητά του. Συγκεκριμένα, διαθέτη μηχανή λήψης 48 Megapixel,περιλαμβάνει σταθεροποίηση εικόνας για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, βελτιστοποίηση 2x και ενημερωμένα πορτραίτα με πιο πλούσιο χρώμα και καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Διαθέτει επίσης, κινηματογραφική λειτουργία 4K.

Διατίθεται σε 5 χρώματα (λευκό, μαύρο, ροζ, πράσινο και κίτρινο) και με δύο μεγέθη οθονών: 6,1 ίντσες για το iPhone 15 και 6,7 ίντσες για το iPhone 15 Plus.

Τα iPhone 15 και iPhone 15 Plus θα έχουν υποδοχή φόρτισης USB-C, καθώς η Apple είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τον κανονισμό της ΕΕ.

Όσον αφορά τα iPhone 15 Pro θα είναι σαν να έχει το smartphone 7 διαφορετικούς φακούς. Τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max θα μπορούν να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο στα 24mm, 28mm, 35mm και στα 120mm, κάτι που θα χαροποιήσει πάρα πολλούς επαγγελματίες. Ο πιο ισχυρός φακός όλων είναι ο 120mm τηλεφακός, ο οποίος θα προσφέρει οπτικό zoom x5. Επίσης, βελτιώνονται οι portrait φωτογραφίες αλλά και το Night mode χάρη στην ανανεωμένη Photonic Engine, μαζί με την ultra wide κάμερα.

The iPhone 15 Pro models feature a lighter body and thinner bezels

— Apple Hub (@theapplehub) September 13, 2023