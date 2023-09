Μπράντον Χάντερ θάνατος: Πέθανε πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σε ηλικία 42 ετών

Ο Αμερικανός βετεράνος φόργουορντ Μπράντον Χάντερ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, έφυγε από τη ζωή στα 42 του, όπως ενημέρωσαν οι Ορλάντο Μάτζικ. «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της απώλειας του πρώην παίκτη μας Μπράντον Χάντερ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του» αναφέρει η ενημέρωση των Μάτζικ, δίχως να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου. Ο Χάντερ αγωνίστηκε στους Μπόστον Σέλτικς (2003-04) και στους Ορλάντο Μάτζικ (2004-05) πριν περάσει τον Ατλαντικό και αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, το 2006.

Οι «πράσινοι» τον αποδέσμευσαν έπειτα από δυο συμμετοχές στην Basket League και ισάριθμες συμμετοχές στην EuroLeague αφού υπέστη κάταγμα στον αγώνα με την Ορτέζ τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς που του στέρησε την ευκαιρία να παραμείνει στο ΟΑΚΑ ως το τέλος της σεζόν. Τα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στη Νάπολι, τη Λιβόρνο, τη Μπιέλα, τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και τη Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ. Ο Χάντερ είχε γεννηθεί στις 24 Νοεμβρίου 1980 και ήταν απόφοιτος του Οχάιο.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023