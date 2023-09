Πλημμύρα από κόκκινο κρασί: Απίστευτες εικόνες στην Πορτογαλία

Μια μικρή πόλη στην Πορτογαλία ήρθε αντιμέτωπη με ένα σπάνιο θέαμα την Κυριακή, καθώς ένα… ποτάμι από κόκκινο κρασί έρρε στον δρόμο της. Το περιστατικό συνέβη στη μικρή πόλη São Lourenço do Bairro μετά την έκρηξη δύο δεξαμενών του αποστακτηρίου Levira. Η πορτογαλική εφημερίδα Diário de Coimbra ανέφερε ότι πάνω από 2,2 εκατομμύρια λίτρα κρασιού από το αποστακτήριο Levira, ένα από τα μεγαλύτερα αποστακτήρια της Πορτογαλίας, κύλησαν στους δρόμους της πόλης. Ο χείμαρρος του κρασιού δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά πλημμύρισε το υπόγειο ενός σπιτιού που βρισκόταν κοντά στο αποστακτήριο.

Το βίντεο που ανέβηκε στο Twitter από τον λογαριασμό BNO News δείχνει την πλημμύρα του κρασιού.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN

— BNO News (@BNONews) September 11, 2023