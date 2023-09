Μαρόκο σεισμός – νεκροί: Πάνω από 2.000 θύματα, ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια

Οι διασώστες αναζητούν σήμερα επιζώντες μετά τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει το Μαρόκο εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, την ώρα που οι νεκροί ήδη ξεπερνούν τους 2.000. Πολλοί ήταν αυτοί που πέρασαν δεύτερη νύκτα στην ύπαιθρο μετά τον σεισμό μεγέθους 6,8 βαθμών που σημειώθηκε στο Μαρόκο το βράδυ της Παρασκευής. Οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν στις πλέον πληγείσες περιοχές, στα δύσβατα χωριά στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει. Μεγάλα κομμάτια βράχου έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο κοντά στη μικρή πόλη Μουλάι Μπραχίμ, κλείνοντας εν μέρει τον δρόμο που ενώνει το Μαρακές με την οροσειρά του Άτλαντα.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακόμη κάτω από τα ερείπια. Άνθρωποι ακόμη αναζητούν τους γονείς τους», δήλωσε κάτοικος της περιοχής Άσνι. «Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί», πρόσθεσε ο ίδιος. Στην ίδια πόλη έχουν στηθεί αυτοσχέδιες σκηνές σε ένα σκονισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου μένουν όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους ή όσοι φοβούνται να επιστρέψουν σε αυτά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, 2.012 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.059 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 1.404 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επαρχία αλ Χάουζ, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, 1.293, ενώ ακολουθεί η επαρχία Ταρουντάντ με 452 νεκρούς. Σε αυτές τις περιοχές, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Μαρακές, ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό. Οι αρχές του Μαρόκου έχουν κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος και ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ’ ζήτησε να πραγματοποιηθούν σήμερα προσευχές για τους νεκρούς σε όλα τα τεμένη της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

«Οι επόμενες 24 με 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων», δήλωσε η Κάρολαϊν Χολτ διευθύντρια επιχειρήσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως και στην παροχή περίθαλψης στους επιζώντες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία να παρασχεθεί στους κατοίκους ασφαλές, πόσιμο νερό. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια. Στην πόλη Μουλάι Μπραχίμ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Μαρακές, διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν άνθρωπο ζωντανό από τα συντρίμμια.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές, μια δημοφιλής τουριστική πόλη, η παλιά συνοικία της οποίας υπέστη σοβαρές ζημιές. Πολλές οικογένειες εκεί πέρασαν δεύτερη νύκτα στον δρόμο καθώς φοβούνται ότι τα σπίτια τους δεν είναι ασφαλή. «Δεν μπορώ να κοιμάμαι εδώ. Ζητώ από τις αρχές να με βοηθήσουν και να στείλουν ειδικό να εκτιμήσει αν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου ή όχι», δήλωσε ο 51χρονος Μουχάμαντ Άγιατ Ελχάζ που βρίσκεται σε έναν δρόμο κοντά στην παλιά συνοικία μαζί με την οικογένειά του.

