Μαρόκο σεισμός τώρα: Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, μεγάλες καταστροφές

Θάνατο και καταστροφή σκόρπισε ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 632 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 329, σύμφωνα με νεότερο, επίσημο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Μεταξύ των τραυματιών 51 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι από τον σεισμό κατέρρευσαν πολλά κτίρια, κυρίως στις επαρχίες και τους δήμους Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ.

Τοπικός αξιωματούχος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές. Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές. Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της. Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές. Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του πόλης, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους, εν αναμονή των βαρέων μηχανημάτων, δήλωσε ο κάτοικος Ιντ Ουααζίζ Χάσαν. Ένας άλλος κάτοικος του Μαρακές,ο Χουντά Ουτασάφ, είπε ότι περπατούσε σε κεντρική πλατεία όταν άρχισε να σείεται το έδαφος. «Ήταν τρομακτικό. Τουλάχιστον 10 μέλη της οικογένειάς μου σκοτώθηκαν. Αδυνατώ να το πιστέψω. Μόλις πριν από δύο μέρες ήμουν μαζί τους».

Ο Φαϊζάλ Μπαντούρ, επίσης κάτοικος της μαροκινής μεγαλούπολης, είπε ότι οδηγούσε όταν χτύπησε ο Εγκέλαδος. «Σταμάτησα και συνειδητοποίησα την καταστροφή. Ήταν πολύ σφοδρός ο σεισμός, λες κι ένα ποτάμι ξεχείλισε από τις όχθες του. Ήταν αφόρητα τα ουρλιαχτά και τα κλάματα», είπε.

Τον φονικό σεισμό στο Μαρόκο έζησαν και είκοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές . «Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες. Για το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO βρίσκονται 1.500 σύνεδροι από 50 χώρες και σήμερα Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. «Όλη τη νύχτα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους λέει ο κ. Ζούρος, και φαίνεται ότι όλοι είναι καλά». Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Ζούρου «την ώρα του σεισμού σύνεδροι συμμετείχαν σε επίσημο δείπνο στο ισόγειο νεόδμητης οικοδομής, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαρακές. Πραγματικά νιώσαμε τον σεισμό με ιδιαίτερη ένταση. Η αίσθηση του σεισμού ήταν τρομακτική».

Un fort séisme de magnitude 6,8 a frappé le centre du Maroc, tuant au moins 296 personnes et en blessant plus de 150 autres. Prières à nos frères et sœurs du #Maroc. 🇲🇦🇵🇸 Nos cœurs sont lourds de chagrin pour le peuple du #Maroc 🇲🇦🇵🇸 pic.twitter.com/OGTPfq7MRA

— Quotidien en Palestine occupée (@EnQuotidien) September 9, 2023