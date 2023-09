Μαρόκο σεισμός νεκροί: Μια αδιανόητη τραγωδία

Τουλάχιστον 296 είναι οι νεκροί και 153 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που έδωσαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας. Το δίκτυο Al Arabiya αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν. Πέντε μέλη μιας οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά από ερείπια σπιτιού στην πόλη Ντεμνάτ, μετέδωσε νωρίτερα. ΝΗ σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μαρόκο σεισμός: Ο μεγαλύτερος σεισμός που έπληξε το Μαρόκο από το 1900

Σύμφωνα με το αμερικανικό USGS ο σεισμός είχε προκαταρκτικό μέγεθος 6,8 Ρίχτερ όταν σημειώθηκε στις 23:11, με δόνηση που διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. Το Εθνικό Δίκτυο Σεισμικής Παρακολούθησης και Συναγερμού του Μαρόκου το μέτρησε στους 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Οι σεισμοί δεν είναι συνηθισμένοι στην περιοχή, αλλά [αυτός δεν ήταν] απροσδόκητος», ανέφερε η Άννα Αντρέγιεφ, του USGS, σημειώνοντας ότι ο σεισμός είναι ο μεγαλύτερος από το 1900». Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Στο παρακάτω βίντεο σπίτια καταρρέουν στα πύργοι από τραπουλόχαρτα.

Ο Μοντασίρ Ιτρί – κάτοικος του ορεινού χωριού Άσνι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού – δήλωσε ότι τα περισσότερα σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. «Γείτονές μας εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωσή τους με όσα διαθέσιμα μέσα υπάρχουν στο χωριό», είπε. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, κοντά στην πόλη Ταρουντάντ, ο δάσκαλος Χαμίντ Άφκαρ είπε ότι «η γη σείστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες ανοιγόκλειναν μόνες τους, καθώς κατέβηκα τρέχοντας από τον δεύτερο όροφο».

Μαρόκο σεισμός: Μεγάλες καταστροφές στο Μαρακές

Η πόλη του Μαρακές φαίνεται να έχει πληγεί σκληρά. Η ιστορική του καρδιά είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Μη επαληθευμένα βίντεο κλιπ στο X (πρώην Twitter) δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, άλλα κτίρια να τρέμουν και δρόμους γεμάτους μπάζα. Διακρίνονται άνθρωποι να σπεύδουν να απομακρυνθούν και κάποιοι να περπατούν μέσα από σύννεφα σκόνης. Κάποια κτίρια στην παλιά πόλη του Μαρακές έχουν καταρρεύσει, δήλωσε ένας κάτοικος στο Reuters. Εικόνες από το Μαρακές δείχνουν μεγάλες ζημιές στην παλιά πόλη, με κατεστραμμένες προσόψεις κτιρίων. «Ευτυχώς, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα», λέει η Νταλίλα Φάχεμ, το σπίτι της οποίας υπέστη ρωγμές. «Ο πολυέλαιος έπεσε από το ταβάνι και έτρεξα έξω», είπε η 43χρονη Χούντα Χάφσι. «Είμαι ακόμα στον δρόμο με τα παιδιά μου και φοβόμαστε», συμπλήρωσε.

#Morocco : A strong earthquake of 6.8 magnitude struck central Morocco, killing atleast 296 people. The epicentre was in the High Atlas Mountains, 71km (44 miles) south-west of Marrakesh, at a depth of 18.5km at 23.11 local time. Many buildings collapsed, many feared trapped… pic.twitter.com/f1j6P851Ht — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 9, 2023

Βίντεο στο X δείχνουν κτίρια να καταρρέουν. Οι ντόπιοι διανυκτέρευσαν έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι ισχυρούς μετασεισμούς. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές, να έχει καταρρεύσει, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Το περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας της πόλης ζήτησε από τους πολίτες να προσφέρουν σήμερα αίμα για τους τραυματίες.

Μαρόκο σεισμός: Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αλγερία και την Πορτογαλία

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας. Στις 24 Φεβρουαρίου 2004, σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών είχε συγκλονίσει την επαρχία Αλ Χοσέιμα στις ακτές της Μεσογείου (περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ραμπάτ), προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές. Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Aftermath of the 6.8 magnitude Morocco earthquake in a village near Taliouine town south of Marrakesh pic.twitter.com/ZyAAcPmebP — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) September 8, 2023

Μαρόκο σεισμός: Η Ινδία έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στο Μαρόκο, λέει ο Μόντι

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκινά σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».