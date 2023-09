Πολωνός – Γυναικοκτονία Βρετανία: H «αγκαλιά» που παγώνει το αίμα, το νατριχιαστικό βίντεο

Άνδρας που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού τον εγκατέλειψε, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη στιγμή που την απαγάγει, πριν τη σκοτώσει, έχει σοκάρει τη Βρετανία. Ο 40χρονος Πολωνός, Pawel Chmielecki, μαχαίρωσε 32 φορές την 31χρονη Marta Chmielecka, στο Νορθάμπτονσαϊρ, τον Οκτώβριο του 2021. Ο δικαστής στο δικαστήριο του Νορθάμπτον δήλωσε: «Ήταν μια συνεχής και άγρια επίθεση, που γεννήθηκε εξ ολοκλήρου από θυμό και ζήλια».

Ο Chmielecki θα εκτίσει ελάχιστη ποινή 18 ετών και τεσσάρων μηνών πίσω από τα κάγκελα. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ένοχος για τον φόνο πέρυσι. Η στιγμή που ο 40χρονος «αγκαλιάζει» την εν διαστάσει σύζυγό του στο δρόμο πριν την πάει στο διαμέρισμά του, όπου τη μαχαίρωσε 32 φορές και κράτησε το πτώμα της στο υπνοδωμάτιό του, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την οικογένειά της, αφού έλαβε ύποπτα μηνύματα που έδειχναν ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό της. Οι αστυνομικοί, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο, πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία όπου διέμενε ο Chmielecki, στις 19 Οκτωβρίου 2021. Βρήκαν το πτώμα της σε μια κρεβατοκάμαρα και τον Chmielecki ξαπλωμένο δίπλα στο σώμα τής Marta, να αιμορραγεί βαριά από έως και εννέα αυτοτραυματισμούς με μαχαίρι στο λαιμό του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του, προτού του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο.

Το βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νορθάμπτονσαϊρ δείχνει τον Πολωνό υπήκοο να φεύγει από το σπίτι και να βρίσκει τη σύζυγό του, καθώς εκείνη περπατούσε σε κοντινή απόσταση, ενώ ακολούθησε ένταση μεταξύ τους. Το υλικό έδειξε επίσης τον δολοφόνο να επισκέπτεται ένα κατάστημα για να αγοράσει έξι κουτιά μπύρας, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία.

Ο δικαστής που καταδίκασε τον γυναικοκτόνο, απευθυνόμενος στο ακροατήριο αλλά και σε εκείνον, είπε, μεταξύ άλλων: «Ο δολοφόνος είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους. Είναι σαφές από τα αποδεικτικά στοιχεία ότι η Marta σάς φοβόταν και φοβόταν ότι θα καταλήγατε να τη σκοτώσετε. “Εκείνες οι τελευταίες στιγμές της ζωής της θα ήταν εντελώς τρομακτικές, καθώς τη μαχαιρώσατε επανειλημμένα στο λαιμό.

