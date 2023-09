Γυναικοκτονία στη Βρετανία: 40χρονος ζήλευε και δολοφόνησε με 32 μαχαιριές την σύζυγό του

Ένας άνδρας που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του αφού τον εγκατέλειψε καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη στιγμή που την απαγάγει πριν την σκοτώσει έχει σοκάρει τη Βρετανία. Ο 40χρονος Πολωνός,Pawel Chmielecki μαχαίρωσε 32 φορές την 31χρονη Marta Chmielecka στο Νορθάμπτονσαϊρ τον Οκτώβριο του 2021. Ο δικαστής στο δικαστήριο του Νορθάμπτον δήλωσε: «Ήταν μια συνεχής και άγρια επίθεση που γεννήθηκε εξ ολοκλήρου από θυμό και ζήλια». Ο Chmielecki θα εκτίσει ελάχιστη ποινή 18 ετών και τεσσάρων μηνών πίσω από τα κάγκελα. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ένοχος για τον φόνο πέρυσι.

Η στιγμή που ο 40χρονος «αγκαλιάζει» την εν διαστάσει σύζυγό του στο δρόμο πριν την πάει στο διαμέρισμά του, όπου την μαχαίρωσε 32 φορές και κράτησε το πτώμα της στο υπνοδωμάτιό του, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την οικογένειά της, αφού έλαβε ύποπτα μηνύματα που έδειχναν ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό της. Οι αστυνομικοί, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο πραγματοποίησαν έφοδο κατοικία, όπου διέμενε ο Chmielecki, στις 19 Οκτωβρίου 2021.

This is Marta Chmielecka. A beloved daughter, sister, aunty, friend and colleague. She had so much to live for and was loved by so many. Her grieving family have asked us to share their tribute to her. Marta, we will remember you. More: https://t.co/4Bo1x3rUlS pic.twitter.com/8n1n1uBhn6

— Northants Police (@NorthantsPolice) September 6, 2023