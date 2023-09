Κέντρο Αθήνας καταιγίδα: Απίστευτα βίντεο με χείμαρρους

Η κακοκαιρία Daniel σάρωσε την Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι, ακόμα και στο κέντρο της πόλης να μετατραπούν σε ποτάμια. Ορμητικά νερά παρέσυραν πολίτες που ήταν στο δρόμο. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα ήταν στο έλεος της κακοκαιρίας, ενώ ακόμα και κεντρικοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν! Ολα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Εξαιτίας του όγκου του νερού οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν άνθρωποι και σπίτια να πλημμυρίσουν.

Ενδεικτικό είναι πως στη Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο ύψος του Ευαγγελισμού άνθρωποι κινδύνεψαν να πνιγούν από τα ορμητικά νερά. Το βίντεο που κυκλοφορεί από χθες στα social media δείχνει μία γυναίκα να παρασύρεται από τον χείμαρρο και να σώζεται την τελευταία στιγμή. Στο Μοναστηράκι πολίτες και τουρίστες αναζήτησαν καταφύγιο στα καταστήματα, ενώ τραπεζοκαθίσματα παρασύρθηκαν και «ταξίδευαν» στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Η εικόνα στον σταθμό «Ευαγγελισμός» του μετρό ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στην είσοδο το νερό είχε φτάσει σχεδόν στα γόνατα των περαστικών, ενώ υπήρχαν άνθρωποι που παρασύρθηκαν από τα νερά στη Βασιλίσσης Σοφίας. Το ίδιο τραγική είναι η κατάσταση και στο Μοναστηράκι. Ο σταθμός του ηλεκτρικού και του μετρό στην είσοδό του έχει πλημμυρίσει, με πολίτες να δίνουν… αγώνα για να κατέβουν να πάρουν τη γραμμή 3 του μετρό, η οποία λειτουργεί κανονικά.

Restaurant tables and chairs swept away in #Athens flash floods in a touristic area near the Acropolis.

