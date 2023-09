Αναστάσιος Σταλίκας: Πέθανε ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου

Έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Σταλίκας, καθηγητής Ψυχολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου του Αναστάσιου Σταλίκα, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.) της οποίας ήταν πρόεδρος. «Η οικογένεια της Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. αποχαιρετά έναν εξαίρετο πρόεδρο, έναν πρωτοπόρο επιστήμονα, έναν υπέροχο άνθρωπο και δίνει τη υπόσχεση να συνεχίσει το έργο που εκείνος με κέφι και μεράκι δημιούργησε και συντόνισε επί σειρά ετών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο Αναστάσιος Σταλίκας

Ο Αναστάσιος Σταλίκας ήταν Καθηγητής Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είχε διδάξει σε πληθώρα πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν πτυχιούχος Ψυχολογίας του Concordia University, Montréal. Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, Canada. Ήταν Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου της Ottawa. Ήταν Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, coach, κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής.

Ερευνητικός του στόχος ήταν να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ‘’ανθίζουν’’ ψυχικά μέσω της εφαρμογής των δυνατών σημείων του χαρακτήρα τους, της βίωσης θετικών συναισθημάτων, της εύρεσης νοήματος στη ζωή και της ανάπτυξης της ψυχολογικής τους ανθεκτικότητας. Επιπλέον, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στους τομείς της Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, στην κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων και τη μεθοδολογία της έρευνας. Είχε γράψει 10 βιβλία, περισσότερα από 60 κεφάλαια σε βιβλία και 200 άρθρα και εισηγήσεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Γνωστός σε ολόκληρη την Ευρώπη

Τα τελευταία 25 χρόνια υλοποιούσε εργαστήρια, βιωματικά σεμινάρια και ομιλίες σε εταιρείες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική με στόχο την αναγνώριση, ανάπτυξη και εφαρμογή των θετικών χαρακτηριστικών των στελεχών τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την ενίσχυση του εταιρικού οράματος και το χτίσιμο μιας θετικής οργανωσιακής κουλτούρας.

Οι Unilever, PepsiCo, Loreal, P&G, Interamerican, 3M, AIG, Singular Logic, Procter & Gamble, ING, Sanofi, Shell, Leroy Merlin, My Market, Υπουργείο Εργασίας Κύπρου, Mondelez και Ελληνικά Πετρέλαια είναι μόνο κάποιοι από τους οργανισμούς, στους οποίους ο Δρ. Σταλίκας μεταλαμπάδευσε, εκπαίδευσε, επικοινώνησε και συγκινήθηκε παρατηρώντας τη θετική αλλαγή να επιτυγχάνεται τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και ομαδικό, καθώς ο στόχος του ίδιου όσο και των εργοδοτών για αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία και της αποδοτικότητάς τους επετεύχθη.

Τα μότο της ζωής και της εργασίας του ήταν «First we take Manhattan, then we take Berlin» και «Προκαλέστε τη Θετικότητα, Προσκαλέστε τη Θετικότητα».

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών δίδασκε τα μαθήματα:

Ψυχομετρία

Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία

Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία