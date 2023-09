Ρονάλντο για Μέσι: «Μαζί αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου», λέει ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

Για πρώτη φορά από το 2003 το φετινό Champions League θα διεξαχθεί χωρίς έναν εκ των Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι με τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας να έχει μετακομίσει από τον περασμένο Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία και τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής εδώ και λίγες εβδομάδες να είναι κάτοικος Μαϊάμι… Για σχεδόν μια 20ετία ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την «κόντρα» τους να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τα επιτεύγματα τους να είναι πραγματικά μοναδικά…

Οι μάχες σε La Liga και Champions League ηταν επικές, με την αντιπαλότητα σιγά, σιγά να… ξεφτίζει και πλέον σε κάθε ευκαιρία αμφότεροι εκφράζουν τον σεβασμό και την εκτίμση που τρέφουν για τον άλλον. Όπως ακριβώς έκανε σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Πορτογαλίας. «Δεν το βλέπω ως αντιπαλότητα. Αν σου αρέσει ο Κριστιάνο, δεν χρειάζεται να μισείς τον Μέσι και το αντίθετο. Μοιραστήκαμε την ίδια σκηνή για 15 χρόνια. Αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν λέω ότι είμαστε φίλοι, αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Η κληρονομιά συνεχίζεται, η “αντιπαλότητα” όχι. Ο κόσμος το απόλαυσε, ήταν πολύ καλό», είπε χαρακτηριστικά ο CR7 αναφερόμενος στον Μέσι.

Ronaldo weighed in on the ‘rivalry’ between Messi and himself 👏 pic.twitter.com/OZ8HzZV5TI

— ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2023