Επίθεση από καρχαρίες: Ζημιές σε καταμαράν ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας

Ένα φουσκωτό καταμαράν έπλεε από το Βανουάτου του Νότιου Ειρηνικού προς το Κάιρνς της Αυστραλίας όταν δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από καρχαρίες με αποτέλεσμα να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης για τους τρεις επιβαίνοντες. Η Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (Amsa) ανακοίνωσε ότι από τις επανειλημμένες επιθέσεις των καρχαριών υπέστησαν ζημιές και τα δύο κύτη του καταμαράν στη Θάλασσα των Κοραλλίων στη βορειανατολική ακτή της Αυστραλίας. Δύο Ρώσοι και ένας Γάλλος που επέβαιναν στο καταμαράν διασώθηκαν από άλλο σκάφος, αφού προηγουμένως είχαν ανάψει τον φάρο έκτακτης ανάγκης περίπου 835 χλμ. ανοικτά του Κάιρνς.

— AMSA News (@AMSA_News) September 6, 2023