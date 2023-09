Ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα: Συγκρούστηκαν δύο αθλήτριες στη Γαλλία

Ένα ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα άφησε άναυδους τους θεατές όταν μια αθλήτρια συγκρούστηκε με τη συναθλήτριά της με αποτέλεσμα η μία να καταλήξει στις μπάρες και για λίγο να γλιτώνει τα χειρότερα. Η Νεοζηλανδή τριαθλήτρια Nicole van der Kaay ήταν τυχερή που γλίτωσε από ένα σοκαριστικό ατύχημα με ποδήλατο που προκάλεσε η συναθλήτριά της στο τρίαθλο στην Τουλούζη της Γαλλίας την Κυριακή. Η τριαθλήτρια πετάχτηκε από το ποδήλατό της όταν η συναθλήτριά της, η Ιταλίδα αναβάτις, Alice Betto, στράφηκε στην πορεία της και την ανάγκασε να πέσει πάνω σε μια προστατευτική μπάρα. Μετά τον αγώνα μπήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει τους θαυμαστές και τους αγαπημένους της για το ατύχημα.

«Ο αγώνας μου τελείωσε νωρίς, αλλά δεν είχα σπασμένα κόκαλα, μόνο καρδιά», έγραψε. «Αυτό το βίντεο δεν τα δείχνει όλα. Αυτό ήταν ένα ατύχημα, δυστυχώς ατυχήματα συμβαίνουν στους αγώνες», έγραψε η Αυστραλή αθλήτρια. Οι οπαδοί ωστόσο δεν ήταν τόσο επιεικείς με τη συναθλήτρια της Van der Kaay, επιμένοντας ότι η Ιταλίδα ποδηλάτης την οδήγησε σκόπιμα να πέσει στις μπάρες. «Πώς γίνεται αυτό να μην είναι σκόπιμο;» έγραψε ένας χρήστης. «Αυτό είναι 100% εσκεμμένο», είπε ένας άλλος. Η Van der Kaay δημοσίευσε αργότερα στο Instagram ότι δεν είχε υποστεί διάσειση και ότι τα μπροστινά της δόντια δεν είχαν υποστεί ζημιά. Στάθηκε επίσης στο πλευρό της συμπαίκτριάς της.

