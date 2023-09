DJ θηλάζει: Η 34χρονη που εμπνέει τις εργαζόμενες μητέρες

Μπορεί η μητρότητα να είναι ένας από τους πιο ωραίους ρόλους στη ζωή μιας γυναίκας, για κάποιες γυναίκες, όμως, η καριέρα έρχεται πάνω από όλα. Η μητέρα ενός παιδιού και μουσικός Heather Christie ορίζει έναν νέο τρόπο ανατροφής. Η 34χρονη Christie συνηθίζει να παίρνει την κόρη της σε πάνω από 70 συναυλίες της ως DJ, ενώ ταυτόχρονα τη θηλάζει. «Θηλάζω στη σκηνή επειδή είναι μετά την ώρα του ύπνου της και ο μόνος τρόπος για να κοιμηθεί είναι ο θηλασμός», δήλωσε η Christie από το Λος Άντζελες. «Έτσι είναι ο τρόπος ανατροφής της, έχει πολύ στενή επαφή μαζί μου», πρόσθεσε.

I’m a DJ — I breastfeed on stage with one hand and spin with the other https://t.co/onzKXrqUvS pic.twitter.com/Wz5MG8zBoK

— New York Post (@nypost) September 4, 2023