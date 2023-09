Κακοκαιρία Ισπανία: Πλημμύρισε το μετρό της Μαδρίτης και οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Εκτεταμένες καταστροφές φαίνεται πώς έχουν προκαλέσει οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τις τελευταίες ώρες την πρωτεύουσα της Ισπανίας και άλλες πόλεις, λόγω του μετεωρολογικού φαινομένου DANA. Oι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν στην διακοπή της κυκλοφορίας μερικών γραμμών του μετρό της Μαδρίτης και κάποιων σιδηροδρομικών συνδέσεων με τρένα υψηλής ταχύτητας με νότιες πόλεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο που δείχνουν επιβάτες μέσα σε πλημμυρισμένα βαγόνια. Κάποιοι σταθμοί, όπως αυτός της Loranca, έκλεισαν τελείως τη νύχτα, καθώς πλημμύρισαν με νερά. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας για να αντιμετωπίσουν σχεδόν 1.200 συμβάντα στην περιοχή αυτή ενώ πυροσβέστες και αστυνομικοί αναζητούν δύο αγνοουμένους στην αγροτική περιοχή Αλντέα ντελ Φρέσνο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον Χαβιέρ Τσιβίτε, εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην εν λόγω περιφέρεια.

Spain is hit by a hurricane

The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.

Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA

— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2023