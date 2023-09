Σχολεία κλείνουν στη Βρετανία: Λουκέτο σε πάνω από 150 κτίρια εξαιτίας… τσιμέντου

Περισσότερα από 150 σχολεία στη Βρετανία ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να κλείσουν κάποια κτίριά τους καθώς κρίθηκαν ακατάλληλα για λόγους ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε την οργή γονέων και εκπαιδευτικών τις παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και έναν νέο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση. Το βρετανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι 156 σχολεία έχουν επηρεαστεί από την παρουσία του λεγόμενου Ενισχυμένου Αυτόκλειστου Αεριζόμενου Τσιμέντου (RAAC) στα κτίριά τους και οι αρχές αποφάνθηκαν ότι κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ακόμη βρίσκεται στο στάδιο ανάκαμψης μετά την περίοδο τηλεκπαίδευσης στην διάρκεια της πανδημίας, έχει πληγεί από τις απεργίες των εκπαιδευτικών το 2023, μέσα σε διάστημα έξι μηνών, πέραν την πρόκλησης που συνιστά η έλλειψη χρηματοδότησης σε ένα περιβάλλον με υψηλό πληθωρισμό, όπως καταγγέλλουν τα ίδια τα σχολεία.

Η αίσθηση ότι ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές καταρρέουν προστίθεται στην υπάρχουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ οδεύοντας σε εθνικές εκλογές τον επόμενο χρόνο και με δεδομένες τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών. Η υπουργός Παιδείας Τζίλιαν Κίγκαν δήλωσε ότι η πλειονότητα των σχολείων που επηρεάζονται θα παραμείνουν ανοιχτά για δια ζώσης διδασκαλία όλων των μαθητών καθώς το επικίνδυνο τσιμέντο έχει εντοπιστεί μόνο σε ένα μικρό τμήμα σχολικών κτιρίων.

