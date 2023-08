Τέιλορ Σουίφτ έσοδα: Μια τραγουδίστρια “φαινόμενο”

H Τέιλορ Σουίφτ έχει αποδείξει πως είναι μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες των τελευταίων ετών, κερδίζοντας καθημερινά εκατοντάδες θαυμαστές. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει φανατικό κοινό, ενώ έχει εδραιωθεί πλέον, στο μουσικό στερέωμα, με τις εμφανίσεις της να γεμίζουν στάδια. Σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό του Spotify στο Twitter, η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έχει κάθε μήνα 100 εκατ. ακροατές.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

— Spotify (@Spotify) August 29, 2023