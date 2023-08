Κέλι Όσμπορν παιδί: Πιο αδύνατη από ποτέ 9 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της

Η Κέλι Όσμπορν συνέχισε να επιδεικνύει την εντυπωσιακή απώλεια βάρους της, καθώς σε έξοδο της εντυπωσίασε φορώντας ένα λεοπάρ εφαρμοστό φόρεμα.

Η 38χρονη δείχνει πιο λεπτή από ποτέ μέσα στο φόρεμα που αναδεικνύει το λεπτό της μπούστο και το πλούσιο ντεκολτέ της. Η Κέλι επιδεικνύει την δραματική απώλεια βάρους της μόλις εννέα μήνες μετά τον ερχομό του γιου της. Το 2020, είχε αποκαλύψει ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση γαστρικού μανικιού όπου κατάφερε να χάσει σχεδόν 40 κιλά.

