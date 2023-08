Βιασμός διδύμων ΗΠΑ: Μητέρα συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση 15χρονων

Μια 37χρονη μητέρα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίση 15χρονων δίδυμων αγοριών όταν η αστυνομία την έπιασε γυμνή στο σπίτι της μαζί με ένα 15χρονο αγόρι το οποίο αγνοούνταν. Η Ashleigh Watts συνελήφθη όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της τον Ιούλιο αναζητώντας τον έφηβο. Εκείνη τους ζήτησε να περιμένουν έξω μέχρι να βάλει τα ρούχα της. Όταν οι αστυνομικοί σύμφωνα με το Law & Crime μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν έναν ανήλικο που φορούσε μόνο το εσώρουχό του να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν ήταν το αγόρι που αγνοούνταν εκείνος είπε πως ήταν μαθητής της 37χρονης.

Η Watts κατηγορήθηκε για συμβολή στην παραβατικότητα του ανηλίκου, αλλά τα εγκλήματά της έχουν αυξηθεί και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες για ασέλγεια με ανήλικο. Τα δίδυμα έμεναν απέναντι και ήταν φίλοι με τον γιο της Watts, ο οποίος είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Η Watts φέρεται να άρχισε να εκμεταλλεύεται τα δύο αδέρφια για περισσότερο από ένα χρόνο πριν συλληφθεί. Η αστυνομία άρχισε να ερευνά τη μητέρα δύο παιδιών όταν ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης κατήγγειλε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τα δυο αγόρια τον Φεβρουάριο. Τον ίδιο μήνα, ο σύζυγος της Watts είχε βρει τη γυναίκα του γυμνόστηθη στον καναπέ τους ενώ δίπλα της ήταν το ένα από τα δυο αγόρια, το οποίο «έκανε πως κοιμάται».

