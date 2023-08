Αγέλη σκύλων κυνηγά αγοράκι: Τρομακτικά πλάνα από παραλία

Τυχερό μέσα στην ατυχία του αποδείχθηκε ένα αγοράκι στη Ρωσία, το οποίο δέχθηκε επίθεση από αγέλη άγριων σκύλων σε παραλία. Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 27 Αυγούστου, όταν οι άγριοι σκύλοι άρχισαν να κυνηγούν το παιδί, την ώρα που έπαιζε σε οικισμό της Μαχατσκάλα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Reddit.

Little boy chased by pack of wild dogs on beach in heart-stopping video https://t.co/HmOACUOsx7 pic.twitter.com/iuUHp9lHVb

