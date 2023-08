Ελβετία χιόνι: Τέσσερις μέρες μετά τον καύσωνα, η θερμοκρασία έπεσε 30 βαθμούς!

Μετά τον καύσωνα, η Ελβετία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης, ενώ τα χιόνια έκαναν ήδη την επανεμφάνισή τους. Τη Δευτέρα χιόνισε στο γνωστό χειμερινό θέρετρο του Τσέρματ, σε υψόμετρο 1.638 μέτρων. «Η θερμοκρασία έκανε εντυπωσιακή βουτιά, μέσα σε τέσσερις ημέρες. Την Πέμπτη το θερμόμετρο του σταθμού έδειχνε 31,2 °C. Σήμερα στις 11.15 έδειχνε 0,5 °C», ανέφερε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse. Πολλά ορεινά περάσματα των Άλπεων, όπως εκείνα του Γκόταρντ και του Ζίμπλον, παρέμειναν κλειστά σήμερα, λόγω της βροχής που ξεκίνησε από το βράδυ της Παρασκευής και προκάλεσε χείμαρρους λάσπης. Σε ορισμένες περιοχές ματαιώθηκαν τα δρομολόγια των τρένων λόγω κατολισθήσεων.

Would you swap our weather for the weather they have in the Swiss Alps today, yes #snow in Saas-Fee city (1800m above sea level)

Video: Jens Guntzel pic.twitter.com/9Fi77yKFAs

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 28, 2023