Μάργκοτ Ρόμπι Σίφνος: Συνεχίζει τις διακοπές στην Ελλάδα η “Barbie”

Τις διακοπές της στην Ελλάδα συνεχίζει να απολαμβάνει η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία μετά τη Φολέγανδρο βρέθηκε στη Σίφνο. Η 33χρονη ηθοποιός που έκανε θραύση ως Barbie, μαζί με τον αγαπημένο της, Τομ Άκερλεϊ, παραμένει στη χώρα μας αρκετές ημέρες, καθώς πριν από κάποιες ημέρες είχε βρεθεί στη Φολέγανδρο. Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε μεταφέρει η ιστοσελίδα Ekriti, η σταρ από την Αυστραλία θέλησε να δοκιμάσει τοπικά ελληνικά φαγητά και βρέθηκε σε γνωστή ψαροταβέρνα του νησιού, η οποία φημίζεται για τα θαλασσινά της.

Ήταν ντυμένη casual με μαύρο πουκάμισο, ενώ είχε τα ξανθά της μαλλιά κάτω και ήταν αμακιγιάριστη. Αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, δείπνησε στο εστιατόριο του πρώην Master Chef, Κωνσταντίνου Νταλιάνη, μαζί με την παρέα της.

Ωστόσο, το ζευγάρι που κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, δεν έμεινε εκεί. Όπως φαίνεται από σχετικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, το ζευγάρι δίνει συνέχεια στις διακοπές του με τη Σίφνο. Η Ρόμπι εθεάθη με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό σε παραλία του νησιού. Μάλιστα, η κάμερα τους «έπιασε» να περνά με τον άνθρωπό της και κάποιες τρυφερές στιγμές.

Τόσο εκείνη, όσο κι ο σύζυγός της κρατούν χαμηλό προφίλ και φροντίζουν να μην απασχολούν με την προσωπική τους ζωή. Κανείς από τους δύο δεν έχει αναρτήσει στα social media υλικό από τις διακοπές τους, καθώς θέλουν να τις ζήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

