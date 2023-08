Κασσελάκης για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: Από τα Χανιά ξεκινά την εκστρατεία του

Απαντήσεις αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στις ΗΠΑ δίνει με νέα ανάρτησή του σήμερα ο εν δυνάμει υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για «βρώμικο πόλεμο» εναντίον του, λίγες ώρες πριν την επίσημη είσοδό του στην προεκλογική κούρσα.

«Και καλά κάνουν και φοβούνται, διότι θα τους χαλάσουμε την πιάτσα» αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ο πολιτικός που οραματίζομαι πρέπει να είναι διάφανος σε όλα. Όχι απέναντι στους υβριστές. Απέναντι στους πολίτες».

Αφορμή για τις διευκρινίσεις από πλευράς του κ. Κασσελάκη αποτέλεσε σχόλιο χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα για εκκρεμότητες των εταιριών του κ. Κασσελάκη με την αμερικανική Δικαιοσύνη, στις οποίες απάντησε, μεταξύ άλλων, πως «δεν υπάρχει καμία αγωγή ή μήνυση της αμερικανικής πολιτείας εναντίον μου ή της Tiptree Marine που ίδρυσα».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ξεκίνησαν ήδη τον βρώμικο πόλεμο. Φοβούνται. Και καλά κάνουν και φοβούνται, διότι θα τους χαλάσουμε την πιάτσα. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Γι’ αυτό κάνω αυτό που δεν κάνουν συχνά όσοι πολιτεύονται. Αναδημοσιεύω ο ίδιος τα ψέματά τους και τους απαντάω σημείο προς σημείο. Γιατί ο πολιτικός που οραματίζομαι πρέπει να είναι διάφανος σε όλα. Όχι απέναντι στους υβριστές. Απέναντι στους πολίτες.

– Η εταιρεία που ίδρυσα δεν ανήκει στον Νομικό. Την έφτιαξα από το μηδέν και έβγαλα 70 εκ. κέρδος για τους επενδυτές μου.

– Όλα τα βαπόρια πουλήθηκαν σύμφωνα με το business plan. Και τα δεξαμενόπλοια (και είναι τόσο εύκολο να βρουν ότι πουλήθηκαν…).

– Η Silver Leaf όχι μόνο έχασε την αγωγή, αλλά τιμωρήθηκε και με πρόστιμο από το δικαστήριο επειδή ήταν προδήλως αβάσιμη (frivolous).

– Δεν υπάρχει καμία αγωγή ή μήνυση της αμερικανικής πολιτείας εναντίον μου ή της Tiptree Marine που ίδρυσα. Κατά της διαχειρίστριας εταιρείας υπάρχει (VShips Νορβηγίας), η οποία ήταν εξολοκλήρου υπεύθυνη, και με την οποία δεν έχω καμία σχέση. Να ξέρουν ότι τίποτα δε θα μένει αναπάντητο. Από 14 ετών παλεύω μόνος μου, με τα δικά μου χέρια. Δεν τα λέρωσα ποτέ. Και ούτε θα τα λερώσω.

Στέφανος Κασσελάκης: Προαναγγέλλει με επιστολή την υποψηφιότητά για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

O Στέφανος Κασσελάκης απέστειλε επιστολή στη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά προαναγγέλλοντας την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Ζητεί η επιστολή να κοινοποιηθεί προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω της οποίας τα προσκαλεί σε ανοιχτή συζήτηση την Τρίτη (29/08), στους Τάφους του Βενιζέλου.

«Ώρα Κασσελάκη» στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην επιστολή του, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουν τα «Χανιώτικα Νέα» ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, η πρώτη μου δημόσια επαφή να γίνει στον τόπο καταγωγής μου και με τους ανθρώπους του τόπου μου» … «Καλώ τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, αλλά και κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό συμπατριώτη μου από τα Χανιά, να συναντηθούμε, να γνωριστούμε καλύτερα και να συζητήσουμε τον τρόπο και τον δρόμο που πρέπει να διανύσουμε μαζί για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την Αριστερά του μέλλοντος. Ραντεβού την Τρίτη το απόγευμα στις 7.15μμ στους Τάφους του Βενιζέλου».

Ακολούθως, ο κ. Κασσελάκης θα παρέμβει στις 22:00 στο κεντρικό δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού Kontra από τον Ενετικό Λιμάνι, για να περιοδεύσει τις επόμενες ημέρες, κατά πληροφορίες, στην Κρήτη. Κεντρικό του σύνθημα παραμένει το «ΣΥ. ΡΙΖ. ανασυγκρότηση τώρα», σημειώνοντας για την αυριανή πρεμιέρα πως «ξεκινάμε από τα Χανιά».

Η Αμερική και η χρεοκοπία

Γεννημένος το 1988 στο Μαρούσι και με καταγωγή από τα Χανιά και συγκεκριμένα από τον Σκινέ, η διαδρομή του δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αν και η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη, στη συνέχεια χρεοκόπησε, εξαιτίας του «παραδικαστικού κυκλώματος».

Έτσι, αναγκάστηκε να αρχίσει από το μηδέν, έχοντας λάβει υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης, όπου και μετακόμισε από την ηλικία των 14 ετών. Για να πάρει την υποτροφία, είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη μαθηματική Βαλκανιάδα νέων.

«Μεγάλωσα σε μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια, η οποία χρεοκόπησε οικονομικά, κι έτσι αναγκάστηκα να “δουλέψω” τον εαυτό μου έξω, μέχρι να καταφέρω να γίνω κι εγώ ευκατάστατος. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα που έζησα, αυτό που λέμε ευημερία για όλους, εγώ την έχω ζήσει στην πράξη. Η Αμερική έχει τεράστια θέματα, όμως σου δίνει μια προοπτική και μια δυνατότητα. Όπως επίσης, υπάρχει κράτος δικαίου» δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή που έδωσε με τον σύντροφό του Tyler Mcbeth στο «Antivirus».

Οι σπουδές στην Αμερική

Οι σπουδές του έγιναν στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences. Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής «Center for Strategic and International Studies» στην Ουάσινγκτον.

Για χρόνια, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραφε άρθρα στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε με τη «Στήλη του Φοιτητή» και συνέχισε με το «Χρώμα της Αγοράς». Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα «CvfromGreece», θέλοντας να βοηθήσει νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Η ενασχόληση με τη ναυτιλία

Ο Στέφανος Κασσελάκης πλέον δηλώνει επιχειρηματίας, με έδρα το Μαϊάμι και εξειδίκευση στα ναυτιλιακά.«Στα 30 χρόνια του είχε αγοράσει καράβια, τα οποία πούλησε, βγάζοντας πολύ μεγάλο κέρδος για τους επενδυτές και στη συνέχεια άνοιξε ένα δεύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στη Ναυτιλία, με απόλυτη επιτυχία. Τώρα, είναι ιδρυτής ενός ομίλου από εταιρείες και μόλις 35 ετών», ανέφερε γι’ αυτόν άρθρο του ekirikas.com. Η αρχή έγινε από το μηδέν. Στα 30 του ήταν πλοιοκτήτης και ιδρυτής της Swift Bulk, όπου έκανε τη διαχείριση, είχε την εποπτεία και δημιούργησε όλη την υποδομή.

Πλέον, είναι ιδρυτής ενός ομίλου εταιρειών και τεχνοκράτης, που αποφάσισε στις εκλογές να ανταποκριθεί στην πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα και να κατέβει υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προοριζόταν να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα είχαν κεντρικό ρόλο στο think tank του πρώην πρωθυπουργού. Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύντροφό του και τη σκυλίτσα τους

Το TikTok και οι επισκέψεις για τις πυρκαγιές

Αντίστοιχες με την ηλικία του και μακριά με τον παραδοσιακό λόγο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι παρεμβάσεις του στα νέα μέσα. Πρόσφατα, επισκέφθηκε τη Ρόδο, μετά τις πυρκαγιές και δήλωσε ότι «απέναντι στην «κανονικότητα» πένθους και καταστροφής, δεν θα σταθούμε χωρίς φωνή, δεν θα εκκενώσουμε την Ελλάδα». Σε άλλο βίντεο, στη λίμνη Δοϊράνη δήλωσε ότι «πατριώτης είναι αυτός που θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του για την πατρίδα του», αναφερόμενος στην «Συμφωνία των Πρεσπών».

«Θέλω να βοηθήσω κι άλλους νέους να έχουν ευκαιρίες»

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει μιλήσει και για τους στόχους του, αλλά και για το παρελθόν του. «Ως αυτοδημιούργητος εφοπλιστής θέλω να βοηθήσω και άλλους νέους να έχουν ευκαιρίες. Εμένα δε μου χάρισε κανένας τίποτα», είχε πει, διευκρινίζοντας ότι το ελληνικό σύστημα του δημιούργησε μόνο προβλήματα. «Η ευνοϊκή οικονομική θέση που έχω σήμερα μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και ρίσκων, μου δίνει την ανεξαρτησία να μπορώ να προωθήσω μερικά πράγματα να γίνουν καλύτερα και πιο γρήγορα στην πατρίδα» έλεγε.

Η πολιτική πλατφόρμα «ΣΥ.ΡΙΖ.Ανασυγκρότηση τώρα»

Ο Στέφανος Κασσελάκης αυτήν την εβδομάδα τάραξε τα κομματικά νερά, όταν παρουσίασε μία πολιτική πλατφόρμα, που αναμένεται ότι θα αποτελέσει και τη σφραγίδα της εσωκομματικής του παρουσίας. Αντικαθιστώντας την λέξη «Αριστερά» με την «Ανασυγκρότηση», η πολιτική πλατφόρμα του κ. Κασσελάκη φέρει τον τίτλο ««ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και περιλαμβάνει «έμπρακτες προτάσεις για τη Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση της χώρας», όπως: Διαφάνεια παντού, κατάργηση βουλευτικών προνομίων, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, επαγγελματικός στρατός με κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, τομές σε δικαιοσύνη, φορολογία, παιδεία, με αποτέλεσμα να ενθουσιάσει τον Βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη.

«Η χώρα χρειάζεται ανασυγκρότηση και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να αναδειχθεί σε Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης όλων των τομέων – τώρα! Γιατί μόνο μέσα από συλλογική δράση και «εφαρμοσμένη» πολιτική, μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα!», τονίζει.

”Για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία”

Ζήτησε μάλιστα και τη συμμετοχή του κόσμου για τη διαμορφώσει την πλατφόρμα του, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλους και θα εμπλουτίζεται/συμπληρώνεται/βελτιώνεται με σχόλια και προτάσεις. «Πολιτεύομαι με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επειγόντως την πυξίδα του, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα. Για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία. Και να αλλάξει ο ίδιος, εξελισσόμενος σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα στην υπηρεσία και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας», επισημαίνει.

Η πλατφόρμα ξεκινά με τις παρακάτω ενότητες:

«Άμεση δημοκρατία αντί για κλειστές πόρτες»

«Διαφάνεια στα πάντα»

«Πολιτική με τον πολίτη σε πρώτο πλάνο»

«Ουσιαστική Δικαιοσύνη, όχι στα χαρτιά»

«Γινόμαστε Ευρώπη»

«Εργασία: Συνεργασία και όχι εξάρτηση»

«Φορολογία κοινής λογικής»

«Βγάζουμε την Υγεία από την εντατική»

«Φτιάχνουμε την Παιδεία από την αρχή»

«Λογαριασμοί χωρίς ηλεκτροσόκ»

«Απελευθερώνουμε την εξωστρεφή οικονομία»

«Δεν πρόκειται για άποψη, αλλά για τη ζωή μου»

«Δεν πρόκειται για άποψη, αλλά για τη ζωή μου»

Αίσθηση είχε προκαλέσει η τηλεοπτική αντιπαράθεση του Στέφανου Κασσελάκη με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη, που επέκρινε μία φωτογραφία ενός γκέι ζευγαριού με το παιδί του.

Ο κ. Κασσελάκης ρώτησε τον κ. Σαράκη γιατί τον ενοχλεί και αν τον επηρεάζει με κάποιο τρόπο, λαμβάνοντας την απάντηση: «Εχετε τις απόψεις σας, αλλά σεβαστείτε και τη δική μου». «Δεν πρόκειται για άποψη, αλλά για τη ζωή μου», του είπε, αναφερόμενος στον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

«Για μένα ήταν μία αυθόρμητη αντίδραση. Ένας από τους λόγους που το έκανα ήταν βέβαια και η σχέση μου με τον Tyler, η οποία είναι μία υγιής σχέση. Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Μου είπε “αν είναι να περνάς δύο μήνες στην Ελλάδα, να τρέχεις και να με αφήνεις μόνο μου εδώ πέρα, τουλάχιστον αν τύχει θέμα ΛΟΑΤΚΙ, θα μιλήσεις», ανέφερε σε μετέπειτα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Το σύμφωνο συμβίωσης

Ήδη, με τον σύντροφό του, έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οι δυο τους, μαζί με τη σκυλίτσα τους Farlie φωτογραφήθηκαν και μίλησαν στο «Antivirus». «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα», είχε πει, όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά. Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Tyler Mcbeth και θα επιδιώξουν να κάνουν παιδιά με παρένθετη μητέρα.

Το coming out στα 31 του

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραδέχθηκε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό στα 31 του χρόνια. Ο ίδιος, το κατάλαβε όταν ήταν 15-16 ετών, αλλά όπως λέει είχε θάψει πολύ βαθιά το ζήτημα της σεξουαλικότητάς του. «Στην Αμερική όταν είσαι 31 και κάνεις coming out, σου λένε “Oh my god, that’s late” (Ω Θεέ μου, είναι αργά)». Όπως εξηγεί πάντως, σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει να παρουσιαστεί με το «γεια σας, είμαι gay», καθώς δεν δηλώνει ακτιβιστής. Αντίθετα, όπως λέει, το θέμα της σεξουαλικότητας ήταν μία δύσκολη προσωπική εμπειρία μέχρι τα 31 του.

Το ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πλατφόρμα

Λίγο πάντως πριν τις ανακοινώσεις, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ανταπόκριση που είχε η πολιτική του πλατφόρμα και διαβεβαίωσε ότι διαβάζει όλες τις προτάσεις που του στέλνουν.

«Κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα τις δείτε σύντομα να εντάσσονται στο σχέδιό μας. Σας παραθέτω εδώ, σε κάρτες, τα βασικά σημεία της πλατφόρμας μας και περιμένω και νέες προτάσεις σας. Γιατί μόνο με διάδραση, μόνο με το «μαζί», μόνο με σχέδιο, αλλάζει η Ελλάδα», αναφέρει.