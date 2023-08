Βοήθεια από Ε.Ε. για τις φωτιές: «Πάνω από 350 πυροσβέστες, 50 οχήματα και 12 αεροσκάφη συνδράμουν στις πυρκαγιές στην Ελλάδα»

Περισσότεροι από 350 πυροσβέστες, 50 οχήματα και 12 αεροσκάφη έχουν επιστρατευτεί από την ΕΕ για να συνδράμουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι. «Ενώ η καλοκαιρινή περίοδος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε όλη την ήπειρο. Μία ντουζίνα αεροσκάφη, πάνω από 350 πυροσβέστες, πάνω από 50 οχήματα κινητοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσουν στη μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα», έγραψε ο Ουζβάρι.

Εξάλλου, με ανάρτησή στο Χ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας αναφέρει: «Τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα του rescEU από τη Γαλλία και δύο από την Ισπανία συμμετέχουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Συνολικά, έχουμε κινητοποιήσει 12 αεροσκάφη που σταθμεύουν σε 7 κράτη μέλη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης μέσω του rescEU μέχρι σήμερα».

3 #rescEU firefighting airplanes from France 🇫🇷 and 2 from Spain 🇪🇸 are joining the wildfires response efforts in Greece.

In total, we have mobilised 12 aircraft stationed in 7 Member States.

This is the biggest #rescEU aerial firefighting operation to date. 🛩️ pic.twitter.com/TaCUqr2t3S

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 28, 2023