Ρικιάρντο ατύχημα: Η ανάρτηση του κορυφαίου οδηγού της F1

Ο οδηγός της Formula 1, Ντάνιελ Ρικιάρντο είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα στις δοκιμές της Παρασκευής, με την σύγκρουση να του προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπαριέρες της στροφής 3 στην πίστα του Zandvoort. Λίγα 24ωρα μετά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό καρπό.

Αν και η επαφή του μονοθεσίου της Alpha Tauri δεν φάνηκε να δημιουργεί ανησυχία στους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας, το γεγονός ότι ο έμπειρος οδηγός δεν πρόλαβε να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι είχε ως αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αριστερό καρπό του. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια υπέστη κάταγμα γεγονός που τον ανάγκασε να ταξιδέψει την αμέσως επόμενη ημέρα στην Ισπανία όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση κρίθηκε επιτυχημένη και ο Αυστραλός έσπευσε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία αμέσως μετά το χειρουργείο ώστε να ενημερώσει τους εκατομμύρια ακόλουθούς του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάσταση της υγείας του. Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη χειρουργική επέμβαση προκάλεσε ένα νέο κύμα συμπαράστασης, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά ότι ο Αυστραλός είναι από τους πλέον δημοφιλείς και συμπαθείς πιλότους στον κόσμο της Formula 1. Στόχος του Αυστραλού πιλότου της Alpha Tauri είναι να επιστρέψει στην ενεργό δράση όσο το δυνατόν πιο άμεσα γίνεται, ωστόσο η παρουσία του στους επόμενους αγώνες κρίνεται αμφίβολη.

“Hopefully he’s ok, his health is the priority.” ❤️

Yuki Tsunoda sends a message of support for his teammate, Daniel Riciardo following his crash in FP2 👇 pic.twitter.com/l4XNKg43wd

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 25, 2023