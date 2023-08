Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: «Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στο US Open της Νέας Υόρκης. Τα ξημερώματα της Τρίτης (02:00) θα παίξει στον 1ο γύρο με τον Καναδό Μίλος Ράονιτς και πριν από λίγες ώρες προπονήθηκε μαζί με τον Μαρκ Φιλιππούση στις εγκαταστάσεις του US Open. Ο Στέφανος στεναχωρήθηκε με τα νέα για την Πάουλα Μπαντόσα, η οποία ανακοίνωσε ότι λόγω τραυματισμού δεν θα παίξει ξανά φέτος, αλλά το σίγουρο είναι πως θα την έχει δίπλα του στο box όταν αγωνίζεται.

Πριν η Ισπανίδα σύντροφός του ανακοινώσει τα δυσάρεστα νέα ο Στέφανος έδωσε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη και μίλησε για τον έρωτά του για εκείνη. «Γνώρισα κάποιον που με βοήθησε να εκτιμήσω τις πιο σημαντικές αξίες της καθημερινότητας. Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος» είπε μεταξυ άλλων. Ο Έλληνας τενίστας και η Ισπανίδα είναι ζευγάρι εδώ και κάποιους μήνες και δημοσιοποίησαν τον έρωτά τους μετά το Roland Garros. Το καλοκαίρι έκαναν μαζί διακοπές στην Ισπανία και στην Ελλάδα και φυσικά μαζί ταξίδεψαν και στη Νέα Υόρκη.

“Love helps me understand that in life there isn’t only work and I cant think about tennis 24/7, which is something I did in the past. I’ve met someone who has helped me to appreciate most important values in every day life. She’s helped me to be a better person…” ❤️ pic.twitter.com/azTqfYuEQE

— Sunny 💚 (@SUNNY8X) August 26, 2023