Καραμπόλα αυτοκινήτων Καναδάς: Νεκρή ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ

Η παγκοσμίου φήμης αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ και ολυμπιονίκης Alexandra Paul σκοτώθηκε σε καραμπόλα αυτοκινήτων στον Καναδά την Τρίτη. Ήταν μόλις 31 ετών. Η Paul βρισκόταν σε ένα από τα επτά οχήματα που χτυπήθηκαν από ένα φορτηγό το οποίο διέσχιζε ανεξέλεγκτο μια κατασκευαστική ζώνη στην πόλη Melancthon, 70 μίλια βόρεια του Τορόντο. Το φορτηγό φέρεται να μην κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως πριν πέσει πάνω στην ουρά των αυτοκινήτων. Ο 10 μηνών γιος της Paul, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, επέζησε ως εκ θαύματος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παίδων με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Ο Paul ανακηρύχθηκε νεκρή στο σημείο του ατυχήματος, όπως αναφέρει το Canadian Press 24. Τρεις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πολύνεκρο δυστύχημα. Ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του οδηγού του φορτηγού, και οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα το όνομά του. Η Πολ εκπροσώπησε τον Καναδά μαζί με τον σύζυγό της Μίτσελ Ισλάμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι της Ρωσίας, όπου το δίδυμο κατέλαβε την 18η θέση στο μικτό αγώνισμα του χορού στον πάγο. Η Paul και ο Islam, που άρχισαν να κάνουν μαζί πατινάζ το 2009, κέρδισαν τον τίτλο του Καναδά στον χορό πάγου σε επίπεδο νεανίδων την ίδια χρονιά και ένα ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πατινάζ Εφήβων της ISU το 2010.

«Η Alex θα μείνει στη μνήμη μας ως μια παθιασμένη, αποφασισμένη νεαρή κοπέλα που μπορούσε να φωτίσει κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε», ανέφερε η σελίδα GoFundMe που δημιούργησαν οι φίλοι της. «Δεν ήταν μόνο ευγενική, μορφωμένη, πνευματώδης και αποφασιστική, ήταν επίσης βασικό στέλεχος της διεθνούς κοινότητας του καλλιτεχνικού πατινάζ, εκπροσωπώντας τον Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά πάνω απ’ όλα, η Άλεξ θα μείνει στη μνήμη μας ως μια στοργική κόρη, αδελφή, σύζυγος και μητέρα του Τσάρλι». Η γεννημένη στο Τορόντο πήρε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ στο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν το 2017, όταν κρέμασε τα πατίνια της. Απέκτησε το πτυχίο της δικηγόρου το 2021 και ξεκίνησε αμέσως την καριέρα της.

On Tuesday, our ice dance community suffered a tragic loss as 2014 Olympic ice dancer Alexandra Paul died in a car accident. Our love and thoughts are with the Paul and Islam families and friends during this difficult time.

— Ice-dance.com (@icedancecom) August 25, 2023