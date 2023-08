Έκρηξη σε πρατήριο Βουκουρέστι: Σοκαριστικό βίντεο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 33 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (26/7) σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κρεβεντία, κοντά στο Βουκουρέστι. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την πρώτη έκρηξη εξαπλώθηκε σε δύο δεξαμενές υγραερίου (LPG) και ακολούθησε μια δεύτερη ισχυρότερη έκρηξη την ώρα που είχαν σπεύσει στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε βίντεο που μετέδωσε η ρουμανική τηλεόραση καταγράφεται η στιγμή της δεύτερης έκρηξης και οι στιγμές είναι πραγματικά σοκαριστικές. Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 300 μέτρων από το πρατήριο καυσίμων.

After the explosion of the LPG station in Romania operating illegaly 1 person is dead and 46 injured, most of them are firefighters.

Romania asks civil protection mechanism of the EU, transfers its patients in another countries and asks for european aid. pic.twitter.com/QSpjyPXrmY

