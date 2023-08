Britney Spears: «Σας προκαλώ να τα βάλετε μαζί μου!»

Μια ιδιαίτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή η διανύει τις τελευταίες ημέρες Britney Spears, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιο της με τον Sam Asghari. Η τραγουδίστρια κάνει διαρκείς αναρτήσεις στο διαδίκτυο δίνοντας τις δικές της απαντήσεις και παρουσιάζοντας τη δική της οπτική. Στην τελευταία ανάρτηση της έστειλε μια αυστηρή προειδοποίηση μέσω του προφίλ της στο Instagram, καθώς δημοσίευσε ένα πορτρέτο της με τη λεζάντα: «F*** with me … i dare you !!!» (“Σας προκαλώ να τα βάλετε μαζί μου“, σε ελεύθερη μετάφραση), προσθέτοντας ένα emoji με ορθωμένο το μεσαίο δάχτυλο.

Ο σέξι χορός

Η 41χρονη προβληματική ποπ σταρ μοιράστηκε επίσης με τους followers της και ένα «μονταρισμένο» βίντεο της ίδιας να χορεύει με σέξι εσώρουχα, το οποίο είχε αρχικά αναρτηθεί πριν ο εν διαστάσει σύζυγός της Sam Asghari υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Και τα προκλητικά εσώρουχα

Στο κλιπ, η 41χρονη χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «S.O.S.» της Γαλλίδας τραγουδίστριας Indila, ενώ εναλλάσσονται διάφορα εσώρουχα καθώς στριφογυρίζει.

H αποκαλυπτική αυτοβιογραφία που έρχεται τον Οκτώβριο

Παράλληλα η σταρ, η οποία έχει εξομολογηθεί ότι είναι σοκαρισμένη από τον χωρισμό της, θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «The Woman in Me» στις 24 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, ο πρώην σύζυγος της δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από κανένα μέρος του βιβλίου, ακόμη και αν η Spears αποφασίσει να μιλήσει για το τι οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους έπειτα από μόλις 14 μήνες.