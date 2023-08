Μόντι – Μητσοτάκης Αθήνα: «Στόχος να διπλασιάσουμε το διμερές εμπόριο με την Ινδία»

Δηλώσεις έκαναν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι, μετά την ιστορική συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκινώντας τις δηλώσεις του και αναφερόμενος στη συνάντηση με τον κ. Μόντι, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια «σημαντική στιγμή στην πορεία σχέσεων των χωρών μας». «Αναβαθμίζουμε τη συνεργασία μας σε στρατηγική σχέση», είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, «και είμαστε πολύ εγγύτερα από την απόσταση που μας χωρίζει». «Υπάρχει η βάση για ευρύτατο πεδίο διμερούς συμπόρευσης σε οικονομία, πολιτισμό, τουρισμό, μέχρι την από κοινού άμυνα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε.

«Πρώτος στόχος είναι να διπλασιάσουμε -εάν είναι δυνατόν μέσα στην επόμενη τετραετία- το διμερές εμπόριο με την Ινδία», είπε επίσης ο πρωθυπουργός. «Θα δώσουμε έμφαση την οικονομική συνεργασία, με επενδύσεις εκατέρωθεν». «Εντατικοποιώντας τις διακρατικές οικονομικές επαφές, συζητήσαμε να υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, τις μεγάλες ευκαιρίες σε πεδίο όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία, την ανάγκη οι λαοί μας να συναντιούνται πιο εύκολα, υπάρχει δυναμική ινδική κοινότητα στην Ελλάδα που ζει φιλήσυχα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι «αποδέχομαι με χαρά την πρόσκλησή σας να επισκεφθώ την Ινδία και ευχαριστώ για τις παραγωγικές συζητήσεις που είχαμε».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «το κράτος μας αποτελεί την πύλη για την Ινδία στην Ευρώπη, αυτό θα ανοίξει και ευκαιρίες για προσέγγιση. Η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του νοτίου πόλου της Σελήνης από το διαστημικό σας σκάφος. Και η Ελλάδα σύντομα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις ηπείρους». Κλείνοντας ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «η πέμπτη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη Δημοκρατία επισκέπτεται την πρώτη Δημοκρατία της Γης». Ο Ναρέντρα Μόντι εκ μέρους του λαού της Ινδίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. «Ελλάδα και Ινδία είναι φυσιολογικό να έχουν φιλική σχέση. Έχουν πανάρχαιες σχέσεις εμπορικές και πολιτιστικές. Η βάση των σχέσεών μας είναι δυνατή και πανάρχαια» ανέφερε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν συνέργεια σε μία σειρά από θέματα. «Ως φίλοι αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τα αισθήματα του άλλου. Σήμερα αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε την σχέση μας σε στρατηγική. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στην άμυνα, στην ασφάλεια, στις υποδομές, στην παιδεία. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και τις στρατιωτικές σχέσεις και τις αμυντικές μας βιομηχανίες», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Ο κ. Μόντι τόνισε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για το διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου μέχρι το 2030. «Μπορούμε να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας σημείωσε πως σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία κινητικότητας και μετανάστευσης. «Θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τις μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα», συνέχισε ενώ είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίες. «Είμαι ευγνώμων προς τον πρωθυπουργό για τις ευχές του και γιατί ενθαρρύνει την προεδρία της Ινδίας στο G20», επισήμανε ο κ. Μόντι. «Και οι δύο χώρες έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στο χώρο της Δημοκρατίας. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και το λαό της Ελλάδας για τη θερμή φιλοξενία σε αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη, στην Αθήνα», ανέφερε ο Ινδός Πρωθυπουργός. Επίσης, ο Ινδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη και τον ελληνικό λαό για τη θερμή υποδοχή του στην Αθήνα, αλλά και για την κίνηση να του απoνεμηθεί o Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα, όπου οι συμπατριώτες του της ινδικής κοινότητας τού επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Τον κ. Μόντι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις 10:10 ο Ινδός πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αμέσως μετά συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μετά, υπήρξε διευρυμένη συνάντηση με αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ινδίας.

#WATCH | Indian diaspora gathered outside Hotel Grande Bretagne in Athens warmly greets PM Modi on his arrival in Greece. #PMModiInGreece pic.twitter.com/oCTf91PVJv

— The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2023