«Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε» – Οι μαχητές της Βάγκνερ απειλούν με εκδίκηση για τον Πριγκόζιν

Όργιο φημών έχει ξεσπάσει εντός και εκτός Ρωσίας αναφορικά με το τι συνέβη πραγματικά με την πτώση του ιδιωτικού αεροσκάφους Embraer, το οποίο υποτίθεται ότι μετέφερε τον επικεφαλής της στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν, καθώς και άλλα εννέα άτομα. Το ιδιωτικό τζετ φέρεται να εκτελούσε την πτήση Μόσχα-Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας να επιβεβαιώνει τον θάνατο όλων των επιβαινόντων. Η δήλωση αυτή βέβαια δεν σταμάτησε τις φήμες ότι ο 62χρονος αρχηγός της Βάγκνερ απλώς σκηνοθέτησε τον θάνατό του και… εξαφανίστηκε με άλλο αεροσκάφος.

Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ένα δεύτερο αεροσκάφος που συνδέεται με τη Βάγκνερ εντοπίστηκε σε ραντάρ να κάνει ζιγκ-ζαγκ πάνω από την περιοχή Τβερ όπου συνετρίβη τo Embraer. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Πριγκόζιν καταφέρνει να εξαφανιστεί με επιτυχία, καθώς είχε κηρυχτεί επίσημα νεκρός στην Αφρική το 2019, προτού τελικά επανεμφανιστεί πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για τον Κιρ Τζάιλς, αναλυτή του think tank «Chatham House» με έδρα το Λονδίνο, η παρουσία του ονόματος του Πριγκόζιν στη λίστα των επιβατών του Embraer δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. «Ανακοινώθηκε ότι ένας άνδρας ονόματι Γιεβγκένι Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροσκάφος. Όμως έχει γίνει επίσης γνωστό ότι πολλά άτομα άλλαξαν το όνομά τους σε “Γεβγκένι Πριγκόζιν”, στο πλαίσιο της προσπάθειας του αρχηγού της Βάγκνερ να μετακινείται με μυστικότητα. Δεν θα εκπλαγώ πολύ αν ξαφνικά εμφανιστεί σε νέο βίντεο από την Αφρική».

The bodies of those killed in the crash of the plane Embraer Legacy 600, owned by Yevgeny Prigozhin, are sent for forensic examination

Several channels report that 2 buses left the scene at 6 am.

According to preliminary data, the remains will be taken to the Tver morgue on… pic.twitter.com/Q1zDzXvEYQ

