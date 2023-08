Καμίλα πρώην σχέσεις: Πέθανε ο πρώτος έρωτας της βασίλισσας

Η βασίλισσα Καμίλα είχε μια έντονη και ταραχώδη κοινωνική ζωή με πολλές ερωτικές περιπέτειες πριν γνωρίσει αυτόν που έμελλε να γίνει ο άνδρας της ζωής της, ο Κάρολος. Η Καμίλα Σαντ υπήρξε παντρεμένη με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, πρώην αξιωματικό του Βρετανικού στρατού, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον Τομ και το Λόρα. Πριν από εκείνον, όμως, ήταν ζευγάρι με τον Κέβιν Μπερκ, ο οποίος πέθανε πριν λίγες ημέρες σε ηλικία 77 ετών, όπως αποκάλυψε η Daily Mail.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν όταν η Καμίλα ήταν μια νεαρή ντεμπιτάντ, δηλαδή πρωτοεμφανιζόμενη στα λαμπερά σουαρέ της υψηλής κοινωνίας της Βρετανίας. Η νεαρή Μίλα Σαντ, όπως την αποκαλούσαν, θεωρείται ότι γνώρισε τον Κέβιν, τον τότε 19χρονο γιο του Σερ Όμπρεϊ Μπερκ, αντιπροέδρου της εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών, Hawker Siddeley, λίγο μετά το πρώτο της πάρτι στο Knightsbridge το 1965.

