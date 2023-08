Εργαζόμενοι κοιμούνται όρθιοι: Με την… κυριολεκτική έννοια! 😴

Στην Ιαπωνία δύο εταιρείες παρουσίασαν μία νέα ιδέα ώστε οι εργαζόμενοι στα γραφεία να ξεκουράζονται, παίρνοντας έναν γρήγορο υπνάκο. Συγκεκριμένα, εφηύραν μια ειδική κάψουλα, που ονομάζεται «Giraffenap», η οποία είναι κάθετη και επιτρέπει στους υπαλλήλους του γραφείου να κοιμούνται όρθιοι μέσα σε αυτήν. Μάλιστα, η κάψουλα μοιάζει με ντουλάπα ή τηλεφωνικό θάλαμο, με τη διαφορά ότι είναι πλήρως προστατευμένη από τους εξωτερικούς ήχους και διαθέτει ειδικές πλατφόρμες στήριξης που επιτρέπουν στο σώμα να είναι χαλαρό ακόμη και σε όρθια θέση. Στο εσωτερικό της κάψουλας υπάρχει ανεμιστήρας, ανιχνευτής καπνού, φωτισμός οροφής και δαπέδου, πυροσβεστήρας και γάντζοι για παλτά. Η οροφή μπορεί να αφαιρεθεί για να επιτρέπει στον εξωτερικό αέρα να εισέρχεται ελεύθερα στην κάψουλα.

