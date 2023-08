11χρονη Τέξας: Ένας 18χρονος συνελήφθη για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού

Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για τον βιασμό και τον φόνο της 11χρονης Μαρία Γκονζάλες που βρέθηκε από τον πατέρα της στραγγαλισμένη κάτω από το κρεβάτι της στην Πασαντίνα του Τέξας. Ο Χουάν Κάρλος Ροντρίγκεζ, μετανάστης από τη Γουατεμάλα, είχε εξαφανιστεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα μετά το σοκαριστικό περιστατικό στις 12 Αυγούστου. Τελικά, οι αστυνομικές Αρχές τον εντόπισαν στη Λουιζιάνα το περασμένο Σάββατο και ομολόγησε το έγκλημα. Σύμφωνα με τη New York Post, ο 18χρονος είχε διασχίσει τα σύνορα του Μεξικό με τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο, είχε παραδοθεί στις Αρχές και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος. Τους τελευταίους μήνες ζούσε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα με τη Μαρία και τον πατέρα της έξω από το Χιούστον.

Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψή του ήταν το κλειδί του διαμερίσματός του, που του είχε πέσει στο σπίτι του θύματος κατά τη σοκαριστική επίθεση. Όπως όλοι οι κάτοικοι του κτιρίου που έμενε το θύμα, ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, όμως στη συνέχεια είπε σε έναν συγκάτοικό του ότι έπρεπε να πάει σε άλλη πόλη για δουλειά και εξαφανίστηκε. «Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει κακό σε κανένα άλλο παιδί. Ζητούμε από τους αρμόδιους να αποδοθεί δικαιοσύνη» ήταν η δήλωση της οικογένειας της Μαρίας Γκονζάλες μετά τη σύλληψη του δράστη.

They need to find the sick bastard that raped and killed Maria Gonzalez before he makes his way back to Guatemala. Children will never be safe with people like him in the world. Juan Carlos Garcia-Rodriguez (18) left his 🔑 behind at the crime scene. #Texas #Wanted pic.twitter.com/XnQeG82dWh

