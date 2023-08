Μουντιάλ γυναικών 2023 Ισπανία: Μετά τους πανηγυρισμούς, ο πόνος

Μετά τη βόλτα στα… ουράνια, ο πόνος. Η ηρωίδα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Όλγα Καρμόνα, έμαθε για το θάνατο του πατέρα της, μετά την νίκη της ομάδας της, της Ισπανίας. Ο πατέρας της Καρμόνα πέθανε την Παρασκευή, μετά από μακρά μάχη, αναφέρει το Reuters, αλλά η είδηση κρατήθηκε κρυφή από την 23χρονη αμυντικό, ώστε να μην επηρεαστεί η ψυχολογία της ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών χθες το απόγευμα. Η ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου έγραψε στο Twitter μετά τον αγώνα: «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα της Όλγα Καρμόνα. Η παίκτρια έμαθε τη θλιβερή είδηση μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αγαπάμε, Όλγα, είσαι μέρος της ιστορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου».

Ανάρτηση όμως έκανε αργότερα το βράδυ της Κυριακής και η 23χρονη παίκτρια, η οποία πέτυχε το μοναδικό γκολ, λέγοντας ότι ο πατέρας της «μου έδωσε τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό». «Ξέρω ότι με παρακολουθούσες απόψε και πως είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά» έγραψε η Καρμόνα και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Και χωρίς να το ξέρω, είχα το αστέρι μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό».

Το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Relevo ανέφερε ότι η οικογένεια και οι φίλοι της αποφάσισαν να μην της το πουν για να μπορέσει να επικεντρωθεί στον τελικό, με την μητέρα και τα αδέρφια της να φτάνουν στην Αυστραλία το Σάββατο για να την υποστηρίξουν. Ο σύλλογός της, η Ρεάλ Μαδρίτης, εξέφρασε επίσης «συλλυπητήρια και αγάπη για την Όλγα, τους συγγενείς της και όλους τους αγαπημένους της».

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

