Επίθεση σε αστυνομικούς – ΗΠΑ: 37χρονος Σύρος έστησε φονική ενέδρα

Κόβει την ανάσα το βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικού στην πόλη Φάργκο των ΗΠΑ από την – κυριολεκτικά – μάχη που ξέσπασε όταν ένας 37χρονος Σύρος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν δύο συνάδελφοί του και ένας περαστικός. Δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου αλλά το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις, χθες, o 37χρόνος Σύρος, Μοχάμεντ Μπαρακάτ, στο αυτοκίνητο του οποίου, μετά την ενέδρα που έστησε στους αστυνομικούς, βρέθηκε βαρύς οπλισμός και χιλιάδες σφαίρες.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν στο σημείο, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα δέχονταν επίθεση από τον Σύρο, καθώς είχαν κληθεί για ένα τροχαίο. Ξαφνικά, όμως, ο 37χρονος Σύρος άνοιξε πυρ με ένα πυροβόλο όπλο με τις σφαίρες να πετυχαίνουν τους τρεις από τους τέσσερις αστυνομικούς. Ο μοναδικός αστυνομικός που δεν τραυματίστηκε από το πρώτο κύμα της επίθεσης του Σύρου ακούγεται να φωνάζει «μας πυροβολούν, στείλτε βοήθεια».

BREAKING: Body cam footage of the shooting ambushing Fargo Police officer has been released. pic.twitter.com/9HwK96B7Bm

— Harrison Krank (@HarrisonKrank) August 17, 2023