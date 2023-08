Ισπανία: «Εκτός ελέγχου» η πυρκαγιά στο εθνικό πάρκο Τενερίφη

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται για τρίτη ημέρα η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (17/8) σε ορεινό εθνικό πάρκο στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, με τους Ισπανούς πυροσβέστες να δίνουν «μάχη» με τις φλόγες. Να σημειωθεί πως, η φωτιά εξαπλώθηκε σε έκταση 18.000 στρεμμάτων μόλις μέσα σε 24 ώρες, καθώς καίει δύσβατες περιοχές, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διαταχθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων πέντε χωριών. Η περίμετρος της φωτιάς είχε φθάσει το βράδυ της Τετάρτης (16/8) τα 22 χιλιόμετρα, σε εξαιρετικά ξηρές δασικές εκτάσεις και περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε απόκρημνα φαράγγια, όχι μακριά από το ηφαίστειο του όρους Τέιδε –του ψηλότερου βουνού όλης της Ισπανίας, η κορυφή του οποίου φθάνει τα 3.715 μέτρα–, περιπλέκοντας την πρόσβαση.

«Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου» και η προοπτική «δεν είναι θετική», τόνισε κορυφαίο στέλεχος, Φερνάντο Κλαβίχο, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα στη Σάντα Κρουθ, την πρωτεύουσα της Τενερίφης. «Ο στόχος μας για απόψε είναι αμυντικός», πιο συγκεκριμένα «η φωτιά να μη συνεχίσει να εξαπλώνεται», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως στόχος είναι «να προστατεύσουμε περιουσίες κατοίκων», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, Πέδρο Μαρτίνεθ, προεξόφλησε ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη και «έντονη» και την Πέμπτη (17/8). Η επικεφαλής του συμβουλίου της αυτοδιοίκησης της Τενερίφης, Ρόσα Ντάβιλα, επεσήμανε πως η πρόσβαση σε όλα τα βουνά του νησιού, ιδίως στο Τέιδε, που επισκέπτονται πολλοί τουρίστες, απαγορεύθηκε για να αποφευχθεί «οποιοδήποτε συμβάν». Περίπου 150 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από πέντε χωριά στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, όπου βρίσκονται κυρίως αγροκτήματα και εξοχικές κατοικίες. Καταφύγιο σκυλιών στην περιοχή ανέφερε πως απομακρύνθηκαν εσπευσμένα κάποιοι από τους πιο ευάλωτους, με αναπνευστικά προβλήματα, για να μην εισπνεύσουν καπνό.

Μέχρι στιγμής τα δύο αεροδρόμια της Τενερίφης λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με την ισπανική εθνική επιχείρησης διαχείρισης αεροδρομίων AENA. Την περασμένη εβδομάδα, καύσωνας μείωσε την υγρασίας της βλάστησης σε πολλές περιοχές των Καναρίων, επιτείνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ήδη αυτό το καλοκαίρι η ισπανική πυροσβεστική έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αρκετές πυρκαγιές στη Γκραν Κανάρια και τη Λα Πάλμα, άλλα δυο νησιά του αρχιπελάγους των Καναρίων. Οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες κυμάτων καυσώνων που μεγεθύνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, όπως έχουν επισημάνει επιστήμονες οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι, σφοδρότεροι, πιο εκτεταμένοι κι εκδηλώνονται και σε άλλες εποχές του χρόνου εκτός του καλοκαιριού εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

BREAKING – Spain: Catastrophic wildfires have been reported in the island of Tenerife. 3,000 people were evacuated. pic.twitter.com/CJlwqLVBiz

— Augustine Franco (@Franco5832761) August 17, 2023