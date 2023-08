Κέιτι Πέρι – Ορλάντο Μπλουμ: 83χρονος τους «σέρνει» στα δικαστήρια

Για ένα σπίτι στην Σάντα Μπάρμπαρα, η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ έχουν βρεθεί στα δικαστήρια. Ένας 83χρονος άνδρας με το όνομα Καρλ Γουέστκοτ, ισχυρίζεται ότι πούλησε το σπίτι του στο ζευγάρι, ενώ έπαιρνε βαριά φάρμακα και δεν είχε «καθαρή κρίση». Γι’ αυτό, «έσυρε» την ποπ σταρ και τον Χολιγουντινό ηθοποιό στα δικαστήρια, προκειμένου να κερδίσει πίσω την έπαυλή του. Αρχικά, ο ηλικιωμένος υπέβαλε καταγγελία για την πώληση της κατοικίας του στη Σάντα Μπάρμπαρα τον Αύγουστο του 2020, ισχυριζόμενος ότι είχε «θολωμένο μυαλό, επειδή έπαιρνε αρκετά μεθυστικά παυσίπονα οπιούχα» που του είχαν συνταγογραφηθεί, όπως αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα η USA Today, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ δεν κατονομάζονται ως διάδικοι στη μήνυση, αλλά ο επιχειρηματίας Μπέρνι Γκούντβι – ο οποίος εκπροσώπησε το ζευγάρι κατά την πώληση του σπιτιού του Γουέστκοτ – αναφέρεται ως ο κύριος κατηγορούμενος. Μια δίκη χωρίς ενόρκους για την αγωγή έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου στο Δικαστήριο Stanley Mosk στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη δικογραφία του δικαστηρίου για την καταγγελία του Γουέστκοτ.

Katy Perry and Orlando Bloom are going to trial with 83-year-old veteran who sold them their house, but claims he was on painkillers from back surgery when he signed the contract and mentally incapable. pic.twitter.com/BdTRWA0vaY

— Pop Base (@PopBase) August 10, 2023