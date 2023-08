Aράχνη που προκαλεί στύση: “Λουκέτο” σε σούπερ μάρκετ

Ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστρία έκλεισε αυτή την εβδομάδα μετά τον εντοπισμό μιας δηλητηριώδους βραζιλιάνικης περιπλανώμενης αράχνης που είχε μπει σε κούτα με μπανάνες, σύμφωνα με το TMZ. Ο λόγος που έκλεισε είναι το σούπερ μάρκετ είναι πως το συγκεκριμένο είδος της αράχνης, μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο δάγκωμα και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες, επώδυνες στύσεις. Ο διευθυντής του καταστήματος φέρεται να κάλεσε την πυροσβεστική όταν εντόπισε το μαυροκόκκινο αρθρόποδο των 10 εκατοστών. Οι υπάλληλοι σφράγισαν αμέσως τα κιβώτια με τις μπανάνες, αλλά η επικίνδυνη αράχνη εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερη, σύμφωνα με τη Mirror. Το δηλητήριο της βραζιλιάνικης αράχνης προκαλεί στύση που διαρκεί για ώρες, σύμφωνα με το Live Science.

Όσοι δεχτούν το δάγκωμα της αράχνης μπορεί να υποφέρουν από υψηλή αρτηριακή πίεση και πόνο σε όλο τους το σώμα. «Η στύση είναι μια παρενέργεια που θα βιώσουν όλοι όσοι τσιμπηθούν από αυτή την αράχνη μαζί με τον πόνο και τη δυσφορία», δήλωσε ο Δρ Romulo Leite του Medical College of Georgia, ο οποίος έχει μελετήσει την αράχνη.

Το 2012, το περιοδικό Smithsonian Magazine σε δημοσίευμά του ανέφερε ότι η αράχνη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το επόμενο Viagra, για να βοηθήσει τους άνδρες που έχουν στυτική δυσλειτουργία. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει προκύψει κάτι αξιόλογο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το είδος δηλητηριώδους αράχνης περιπλανιέται στην Ευρώπη. Τον Μάιο του 2017, αρκετές από τις εν λόγω αράχνες είχαν μπει στις μπανάνες κάποιου που είχε αγοράσει από το σούπερ μάρκετ Asda στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC. Η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Την άνοιξη, ένας Βρετανός ανέφερε ότι βρήκε μια δηλητηριώδη -αλλά όχι θανατηφόρα- αράχνη Huntsman στις μπανάνες του από το παντοπωλείο Tesco. «Δεν νομίζω ότι έχω ξανατρομάξει περισσότερο στη ζωή μου. Είχα μείνει άναυδος όταν την ανακάλυψα», δήλωσε ο Craig Harrison στο Caters, προσθέτοντας ότι ήταν ότι πιο τρομακτικό έχει βιώσει ποτέ άλλοτε στη ζωή του.

Supermarket shut down due to spider that can cause long, painful erections https://t.co/npbYqIXWni

— They call me lucky 🤷‍♂️ (@do_i_feellucky) August 11, 2023