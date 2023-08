Τα καλύτερα κρασιά του κόσμου 2023: Στη λίστα δύο ελληνικά!

Το ελληνικό κρασί έκανε επίδοση-ρεκόρ στην ιστορία των συμμετοχών του στον μεγαλύτερο και πιο έγκυρο διαγωνισμό κρασιού παγκοσμίως, τα World Wine Awards 2023 του περιοδικού Decanter. Κρασιά της Σαντορίνης κέρδισαν δύο από τα συνολικά 50 βραβεία Best in Show, τα κορυφαία του διαγωνισμού, ενώ πέτυχαν ακόμη 40 διακρίσεις. Αυτές περιλαμβάνουν ένα πλατινένιο μετάλλιο, 4 χρυσά, 21 ασημένια και 14 χάλκινα. Αναλυτικά, οι διακρίσεις για τα κρασιά της Σαντορίνης έχουν ως εξής:

Best in Show

Κτήμα Αργυρού: Vinsanto First Release 2015 – 97/100, Kyanos Wines: Orycton 2021 – 97/100

Πλατινένιο μετάλλιο

Μικρά Θήρα: Ασύρτικο 2021 – 97/100

Χρυσό μετάλλιο

Κτήμα Αργυρού: Vinsanto Late Release 2003 – 96/100, Κτήμα Αργυρού: Cuvée Evdemon 2019 – 95/100, Μικρά Θήρα: Νυχτέρι 2020 – 95/100, Μικρά Θήρα: Terassea 2020 – 95/100

Ασημένιο μετάλλιο

Κάναβα Χρυσού – Τσέλεπος: Λαούδια Single Vineyard 2021 – 94/100, Anhydrous Winery: Ασύρτικο 2021 – 94/100, Κτήμα Αργυρού: Ασύρτικο 2021 – 93/100, Santo Wines: Vinsanto 2016 – 93/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: Vinsanto 2010 – 92/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: Νυχτέρι 2019 – 92/100, Oeno P: Τρία Αμπέλια 2020 – 92/100, Οινοποιία Γαβαλά: Vinsanto 2016 – 92/100, Κτήμα Σιγάλα: Αα 2021 – 91/100, Gaia Wines: Ασύρτικο Wild Ferment 2020 – 91/100, Κτήμα Αργυρού: Cuvée Monsignori 2020 – 91/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: 34 2020 – 91/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: Σαντορίνη 2020 – 91/100, Κάναβα Χρυσού – Τσέλεπος: Νυχτέρι 2021 – 91/100, Santo Wines: Vinsanto 12 ετών παλαίωσης – 91/100, Santo Wines: Νυχτέρι 2021 – 91/100, Anhydrous Winery: Icon 2021 – 91/100, Κτήμα Σιγάλα: Καβαλιέρος 2020 – 90/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: The Society’s Exhibition Assyrtiko 2021 – 90/100, Santo Wines: Κονταράδες 2020 – 90/100, Οινοποιείο Βασάλτης: Ασύρτικο 2021 – 90/100

Χάλκινο μετάλλιο

Santo Wines: Σαντορίνη Ασύρτικο Grande Reserve 2020 – 89/100, Santo Wines: Σαντορίνη Selection Cuvée 2021 – 89/100, Οινοποιείο Βενετσάνος: Νυχτέρι 2021 – 89/100, Κτήμα Σιγάλα: Σαντορίνη Βαρέλι 2021 – 88/100, Santo Wines: Ασύρτικο 2022 – 88/100, Anhydrous Winery: Άφουρα 2021 – 88/100, Οινοποιία Γαβαλά: Ενάλια 2019 – 88/100, Santo Wines: Brut 2020 – 88/100, Santo Wines: Μαυροτράγανο 2020 – 88/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: Μαυροτράγανο 2020 – 88/100, Οινοποιία Γαβαλά: Σαντορίνη 2022 – 87/100, Οινοποιείο Μπουτάρη: Καλλίστη Reserve 2020 – 87/100, Οινοποιείο Βενετσάνος: Σαντορίνη 2022 – 87/100, Οινοποιείο Α. Καραμολέγκος: Πυρίτης 2020 – 86/100

Οι χώρες με τα καλύτερα κρασιά

Η Αυστραλία είναι ο φετινός μεγάλος νικητής του διαγωνισμού, με 10 κρασιά της να κερδίζουν στην κατηγορία Best in Show, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα. Η Γαλλία και η Ισπανία ήρθαν δεύτερες με 8 βραβεία Best in Show. Η Ιταλία κέρδισε επτά, η Πορτογαλία τρία, και από δύο οι Ελλάδα, Νότια Αφρική, Αργεντινή και Γερμανία.

Από ένα βραβείο Best in Show πήραν κρασιά από την Αυστρία, τη Χιλή, τη Σερβία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία.

Στον φετινό 20ό διαγωνισμό του περιοδικού Decanter συμμετείχαν 18.250 κρασιά από 57 χώρες του κόσμου.

Απονεμήθηκαν συνολικά 50 βραβεία Best in Show, 125 πλατινένια μετάλλια, 705 χρυσά, 5.568 ασημένια και 8.161 χάλκινα.