Ρονάλντο σταυρός: “Θύελλα” στη Σαουδική Αραβία για τον Πορτογάλο

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Αλ Σόρτα, όταν στο 75ο λεπτό του αγώνα σκόραρε και έκανε το σταυρό του. Αμέσως το βίντεο του Πορτογάλου σούπερ σταρ έκανε το γύρο του διαδικτύου με ποικίλα σχόλια, καθώς ο πανηγυρισμός του δεν άρεσε στους Σαουδάραβες.

Οι Σαουδάραβες αισθάνθηκαν θιγμένοι, καθώς στη χώρα τους απαγορεύεται η προσευχή ή τα σύμβολα άλλης θρησκείας, σε σημείο που να τιμωρείται με σύλληψη όποιος δεν υπακούει. Είναι χαρακτηριστικό πως πρώην παίκτης της Αλ Νασρ, ο Χουάν Πάμπλο, είχε συλληφθεί επειδή φάνηκε ένα τατουάζ του Ιησού που είχε στο μπράτσο του. Πάντως στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για κυρώσεις επειδή έκανε το σταυρό του.

