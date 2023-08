Σινέντ Ο΄ Κόνορ κηδεία: Το τελευταίο “αντίο” στην εμβληματική τραγουδίστρια

Το τελευταίο «αντίο» στην αντισυμβατική, εμβληματική τραγουδίστρια Σινέντ Ο΄ Κόνορ, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, λένε σήμερα χιλιάδες θαυμαστές της που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της γενέτειράς της, του Bray στην Ιρλανδία, υπό τον ήχο των μεγάλων επιτυχιών της. Όπως αναφέρει η Daily Mail, περισσότεροι από 3.000 fans της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας έχουν βγει στους δρόμους και κλαίνε με λυγμούς, τραγουδώντας το μεγάλο της hit από τη δεκαετία του ‘90, «Nothing Compares to You», σε ένα συγκινητικό τελευταίο «αντίο» στην τραγική σταρ.

Sinéad O’Connor’s funeral procession was met with applause as it passed by her former home on the Bray seafront | Read more: https://t.co/3B5PZ9ujvi pic.twitter.com/kEYaYii3ML

— RTÉ News (@rtenews) August 8, 2023