Νεκρός οπαδός ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια: Σοκάρουν τα βίντεο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ έξω από την OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν πάνω από 100 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ένας 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ. Οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τα άγρια επεισόδια που κατέληξαν σε τραγωδία προκαλούν σοκ. Οι οπαδοί της Ντιναμό φορώντας μαύρα ρούχα, έχοντας οι περισσότεροι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φαίνονται να κυκλοφορούν στον Ηλεκτρικό, στον σταθμό «Πευκάκια», σε συστοιχία κρατώντας στα χέρια τους ξύλα, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

