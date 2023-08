Μιχάλης οπαδός ΑΕΚ: Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του

Θρήνος για ακόμα μια φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμα μια τραγωδία στα γήπεδα, ακόμα ένας νεκρός από «επιδρομές» ομάδων δολοφόνων με μαχαίρια και καδρόνια. Χθες βράδυ περίπου 100-120 οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ), η οποία σήμερα είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί απέναντι στην ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League, έχοντας και… ελληνική βοήθεια έκαναν καταδρομική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια έξω από το γήπεδο της Ένωσης και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους έχοντας αρκετά «όπλα» στη διάθεσή τους. Από την επίθεση έπεσε νεκρός ο 29χρονος Μιχάλης, φίλος της ΑΕΚ που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή γεμίζοντας ξανά με αίμα τις ελληνικές εξέδρες σε ακόμα μια τραγωδία Ελλήνων φιλάθλων.

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, τα social media έχουν γεμίσει με μηνύματα για τον Μιχάλη που έχασε τη ζωή του επειδή έτυχε να βρίσκεται χθες βράδυ κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ. «Και έτσι απλά, ο Άλκης έγινε Μιχάλης. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του επειδή 100 χουλιγκάνια από την Κροατία διέσχισαν ανενόχλητα τα σύνορα και τη χώρα, έφτασαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και επιτέθηκαν με μαχαίρια σε όποιον βρισκόταν έξω από το γήπεδο. Καμία αστυνομία, κανένας έλεγχος, ουδείς τους πήρε χαμπάρι. Από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα. Αφαίρεσαν ανενόχλητοι τη ζωή ενός παιδιού, τραυμάτισαν ένα 12χρονο κορίτσι με πέτρα, έστειλαν καμιά 10ριά στο νοσοκομείο, βανδάλισαν και σκόρπισαν τρόμο στην πόλη, επειδή το ήθελαν και μπορούσαν. Ένα απαίσιο βράδυ» έγραψε κάποιος στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε! Καλό ταξίδι Αδερφέ μας! Κρίμα κ Άδικο! Να στερείται η ζωή έτσι απλά επειδή το ελληνικό κράτος τους άφησε να περάσουν. Συλλυπητήρια στην οικογένεια.»

Άλλο μήνυμα έγραφε: «Ήρθαν στη Νέα Φιλαδέλφεια με γάντια, μασελάκια, επιγονατίδες, τσεκούρια , για να σκοτώσουν. Τελικά ΕΣΦΑΞΑΝ τον Μιχάλη που έπινε καφέ κοντά στο γήπεδο».

Ήρθαν στη Νέα_Φιλαδέλφεια με γάντια, μασελάκια, επιγονατίδες, τσεκούρια , για να σκοτώσουν. Τελικά ΕΣΦΑΞΑΝ τον Μιχάλη που έπινε καφέ κοντά στο γήπεδο.

«Η Ελλάδα και η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί τον άδικο χαμό του Μιχάλη μετά την άνανδρη και αναίτια επιθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ από οπαδούς της Κροατικής Ντιναμο Ζάγκρεμπ έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι δολοφόνοι ξεκινησαν από την πρωτεύουσα της Κροατίας πάρα την ρητή απαγόρευση της ΟΥΕΦΑ για απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ. Υπάρχουν δεκάδες βίντεο από το κομβοι με τα βανακια και τα αυτοκίνητα με τις Κροατικες πινακίδες, διεσχισαν ολόκληρη την Ελλάδα, η αστυνομία είχε πληροφορίες και απλά κοιτούσε! Συνυπευθυνοι στο έγκλημα! Επιτέθηκαν ανενόχλητοι σε κόσμο που έπινε τον καφέ του», ήταν άλλο μήνυμα.

Η Ελλάδα και η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί τον άδικο χαμό του 22χρονου Μιχάλη μετά την άνανδρη και αναίτια επιθεση που…

«Ενα πολυ καλο παιδι που με στηριξε κ ηταν ενας απ τους καλυτερους πελατες στο μαγαζι μ..Βοηθουσε τους παντες ακομα και νερο για τα αδεσποτα επαιρνε το καλοκαιρι.. τι να πει κανεις για εσενα..!! Καλό ταξίδι Μιχάλη», έγραψε κάποιος γνωστός του.

Ενα πολυ καλο παιδι που με στηριξε κ ηταν ενας απ τους καλυτερους πελατες στο μαγαζι μ..Βοηθουσε τους παντες ακομα και…

Ο Μιχάλης, φίλος της ΑΕΚ είναι ένα ακόμα θύμα της οπαδικής βίας.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, αργά το βράδυ της Δευτέρας. Από τα βίαια επεισόδια τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένας 17χρονος. Ειδικότερα, τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες, νοσηλεύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν 96 συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ (τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), όπου εξετάζονται.

Τα φρικτά επεισόδια προκάλεσαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών που είχε αποφασίσει η UEFA, οι Κροάτες έφτασαν με φάλαγγα από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα. Τεράστια ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η φάλαγγα με τους Κροάτες χούλιγκαν διέσχισε όλη την εθνική οδό και έφτασε στην Αττική χωρίς τα αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν σε κανένα σημείο της διαδρομής από τις αστυνομικές δυνάμεις που γνώριζαν για την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των οπαδών.

Πολλές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι μαζί με τους χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκονταν και οπαδοί του Παναθηναϊκού και από κοινού επιτέθηκαν στους φιλάθλους της ΑΕΚ οι οποίοι βρίσκονταν στην OPAP Arena.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που κατέστειλαν τα επεισόδια κάνοντας χρήση χημικών, ενώ προχώρησαν σε 96 συλλήψεις εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια και ανακρίνονται, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης του μαχαιρώματος και να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, για την οποία σχηματίζεται δικογραφία. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Τα φρικτά επεισόδια ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας όταν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που ξεκίνησαν με αυτοκίνητα από την πρωτεύουσα της Κροατίας βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, καθώς περίπου 200 άτομα βρέθηκαν στην πλατεία της «Αγιάς Σοφιάς-OPAP Arena», τραμπουκίζοντας όποιον ήταν εκεί, ενώ οι χούλιγκανς έκαναν και προσπάθειες για να μπουν στο γήπεδο, του οποίου οι πόρτες ήταν κλειστές.

Κόσμος τρομαγμένος κλείστηκε στα μαγαζιά γύρω από την OPAP Arena προκειμένου να προστατευτεί από τις άγριες συμπλοκές. Οι οργανωμένοι της Ντιναμό, μαζί με οπαδούς του ΠΑΟ, έφθασαν γρήγορα έξω από το γήπεδο και γύρω στις 23.00 επιτέθηκαν σε φιλάθλους της ΑΕΚ. Ξέσπασε άγρια συμπλοκή, με βόμβες μολότοφ, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα. Στο μεταξύ στο γήπεδο της ΑΕΚ είχε τελειώσει η προπόνηση των δύο ομάδων, η αποστολή της Ντιναμό μετέβη με αστυνομική συνοδεία στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπεύθυνοι της ΑΕΚ κλείδωσαν το γήπεδο, αλλά πολλοί φίλαθλοι κατέληξαν στις καφετέριες της περιοχής.

Με συμμετοχή και Ελλλήνων χούλιγκαν πραγματοποιήθηκαν τα επεισόδια που προκλήθηκαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας και που είχαν ως αποτέλεσμα την δολοφονία με πολλές μαχαιριές ενός 29χρονου οπαδού του «Δικεφάλου».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για τα επεισόδια στα οποία πρωταγωνίστησαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που ταξίδεψαν στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών που είχε ανακοινωθεί ενόψει του σημερινού αγώνα της ΑΕΚ με την κροατική ομάδα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, έχουν συλληφθεί:

87 Κροάτες – οι 5 νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό

5 Έλληνες – οι 3 νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό

1 Αυστριακός

1 Βόσνιος

1 Αλβανος

1 Γερμανός

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023