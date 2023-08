Αποχαιρετά τον Ολυμπιακό ο Ρέαμπτσιουκ

Μετά από δύο χρόνια στο Λιμάνι, ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, αφού πλέον θα αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Μολδαβός αριστερός οπισθοφύλακας είχε έρθει στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 2021 από την Πάσος Φερέιρα. Πλέον αποχωρεί από την Ελλάδα, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και έχοντας κάνει 120 συμμετοχές με 3 γκολ και 10 ασίστ.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε μέσα από τα social media και τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην ομάδα. «Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ σε ευχαριστούμε για όλα», ανέφερε η ανάρτηση του Ολυμπιακού.

